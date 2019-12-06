Семья избитой тетей ингушской девочки Аиши в ближайшее время переедет в новую комфортабельную и просторную квартиру в Магасе.

Кадры благоустроенного жилища появились в паблике, посвященном малышке. В квартире – две просторные комнаты, меблированная кухня, ванная комната с теплым полом и новая техника. Также во дворе дома построена современная детская площадка, где Аиша сможет играть, общаться с другими детьми.

Авторы поста пишут что, Аиша, увидев это видео, очень обрадовалась.

—Ура!, —кричала она. Мы теперь будем там жить все вместе, —сказала малышка, имея в виду маму и братьев.

По словам автора поста, вместе с дочерью не скрывала своей радости и Лида Ажигова. Теперь она сможет водить своих детей в школу, которая расположена всего в 100 метрах от их будущего жилища.

Истерзанная ингушская девочка Аиша вместе с семьей переедет в сказочный и просторный дом в Магасе.

Накануне, в республиканском Парламенте провели встречу, где обсуждался вопрос дальнейшей адаптации и создания условий проживания для Айшы Ажиговой и ее семьи.

Вместе с дочерью не скрывала своей радости и Лида Ажигова

Конечно же, самым важным в обсуждение стал вопрос, связанный с жилищными условиями семьи Лиды Ажиговой. Напомним, что женщина – инвалид с детства, а в семье, где еще воспитываются двое сыновей – сложное финансовое положение. Отсутствие должной помощи и соответствующих для детей условий проживания и стало причиной, из-за которой органы опеки были против возвращения Айши ее родной матери.

Теперь все ждут скорейшего выздоровления малышки, чтобы вместе с семьей переехать в новый дом.

Ранее мать малышки – Лида Ажигова объявляла сбор средств для покупки билета в Москву к дочери. Аиша говорила по телефону, что очень скучает по родным, находясь в больнице. Неравнодушные россияне помогли собрать деньги на билет в столицу. В клинику к девочке приехала не только мама, но и ее сын, братик Аиши, которого малышка сразу узнала.

Тогда же опеку передали родной маме, сняв временную с детского обмудсмена Ингушетии Заремы Чакхиевой.

Аишу Ажигову доставили в одну из клиник Назрани 4 июля. Тогда у семилетней малышки обнаружили ожоги, застарелые раны, переломы и гангрену. Через день ее перевезли из Ингушетии в Москву. Тёте малышки Макке Ганиевой предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью племянницы. Как полагает следствие, она систематически избивала и издевалась над ребенком.

Сейчас Мака Ганиева находится по стражей. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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