«Привет, Наси»: искалеченная ингушская девочка встретилась с братом и мамой

Искалеченная ингушская девочка во второй раз встретилась с мамой в больнице. Сейчас Аиша проходит длительное лечение в Москве в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и каждый день созванивается с мамой, Лидией Ажиговой. Девочка говорит, что скучает и хочет ее видеть рядом.

После организованного сбора средств, женщина наконец смогла купить билеты в столицу и исполнить мечту ребенка. В клинику к девочке приехала не только мама, но и ее сын, братик Аиши, которого девочка сразу узнала.

- Это Тимур, - уверенно заявила малышка и улыбнулась. Она сразу же кинулась к брату в объятия, обхватив его искалеченной ручкой. Мальчик явно рад встрече, он то и дело зовет сестру «Наси», ласковым домашним прозвищем.

Аиша заметно подросла, но не только внешне, она ведет себя совсем как взрослая, сдерживая слезы перед камерами в объятиях мамы. Лидия же в этом не так сильна, как ее многое пережившая дочка.

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Но большие испытания позади. На днях окончательно решился вопрос с дальнейшей судьбой ребенка. Опеку передали родной маме, сняв временную с детского обмудсмена Ингушетии Заремы Чакхиевой. Средств у семьи не много, но есть главное — любовь и желание быть вместе. Этим и руководствовались органы опеки. А когда ампутированная рука достаточно заживет, врачи установят протез.

Решается вопрос с наказанием мучительницы, родной тети девочка, по чьей вине Аиша оказалась в больнице с ужасными ранами. Сейчас Мака Ганиева находится по стражей. Ей грозит до 10 лет тюрьмы, расследование продолжается.

Аиша обнимает братика в больнице.

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