2019-08-08T17:30:37+03:00
Происшествия

Врачи постараются установить протез Аише из Ингушетии, оставшейся без руки из-за пыток тети

Садистка под стражей - ей грозит до 10 лет колонии
Евгения СОКОРЕВА
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Девочку привезли в Москву в тяжелом состоянииДевочку привезли в Москву в тяжелом состоянииФото: СОЦСЕТИ
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Для 7-летней Аиши из Ингушетии на место ампутированного правого предплечья руки врачи постараются установить протез. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сказал сегодня, 8 августа, что после операции еще необходимо время для восстановления, и хотя пока рано говорить о протезировании, врачи надеются, что все получится.

- Где-то полторы-две недели. Потом будет очень много вопросов с тем, чтобы ей сделать нормальный протез, чтобы она была полноценной девочкой, - сказал Рошаль. - Я думаю, со временем обязательно будет протез.

Отец девочки пропал без следа, мать ушла в новую семью Фото: СОЦСЕТИ

Отец девочки пропал без следа, мать ушла в новую семьюФото: СОЦСЕТИ

Ампутация прошла накануне без осложнений. А к врачам сперва республиканской клиники маленькая попала 4 августа. Медикам было больно от одного на нее взгляда - живого места не найти. Девочке экстренно провели операцию по спасению сосудов кистей рук.

На следующий день ее взялись спасать медики в Москве. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии под руководством профессора, доктора медицинских наук Леонида Рошаля при обследовании выявили еще и старые переломы ребер и травму позвоночника. Врачи сообщали, что левая рука, вероятнее всего, будет сохранена, а правую придется ампутировать.

Полгода Аиша Ажигова воспитывалась тетей по линии родства отца. Последний просто исчез, и даже полиция сбилась с ног в его поисках. А родная мать завела новую семью, где дочке места не нашлось.

Все раны опекунша объясняла бытовыми происшествиями, но следователи вызнали правду. Беспощадно избивала ребенка та самая тетя Макка Ганиева. Уже арестованная она во всем созналась. Садистка, к слову, измывалась даже над своим мужем. Ей предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. И за содеянное грозит до 10 лет тюрьмы.

Та самая тетя Фото: СОЦСЕТИ

Та самая тетяФото: СОЦСЕТИ

За Аишу ближайшие 3 месяца в ответе уполномоченный по правам человека в Ингушетии Зарема Чахкиева. Она сама вызвалась стать ее временным опекуном. Как стало известно "КП-Северный Кавказ" омбудсмен вернулась сегодня в Ингушетию для решения важных вопросов, касаемых судьбы ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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