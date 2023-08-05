Владимир Жириновский и Олег Эйдельштейн. Фото: архив КП/СМОТРИМ.РУ Фото: Залина ТАТАРОВА

Олег Эйдельштейн, 36-летний внебрачный сын Владимира Жириновского, основателя партии ЛДПР, обратился в суд с требованием признать его отцовство и получить наследство. Иск получили в московском суде.

По данным в картотеке Никулинского районного суда Москвы, иск Эйдельштейна о признании отцовства зарегистрировали 2 августа. Уже на следующий день его передали судье.

Пресс-служба ЛДПР уже обозначила, что партия не будет принимать никакое участие в судебном процессе. Иск назвали «семейными разборками».

Владимир Жириновский скончался в феврале 2022 года из-за осложнений после COVID-19. Ему было 75 лет.

Дочь Жириновского Анастасия Петрова и сын Олег Эйдельштейн (слева направо на первом плане) во время отпевания Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя Фото: Михаил ФРОЛОВ

На его наследство претендуют законный сын и двое внебрачных детей. По разным оценкам, оно может исчисляться миллионами. Но только имущество, зарегистрированное на самого Жириновского, может быть поделено между его детьми. Основная часть была оформлена на его жену Галину Лебедеву.

Как познакомились Владимир Жириновский и Жанна Газдарова

О биографии Жанны Газдаровой в публичном поле ничего не известно. С Владимиром Жириновским уроженка Северной Осетии познакомилась на Кубе в 1980-х. В тот период она работала в этой стране, а политик приехал в командировку.

Жанна Газдарова Фото: Личный архив

Между ними закрутился роман, результатом которого стало рождение первого внебрачного сына Жириновского. После возвращения в Россию родители Олега не поженились, хотя Владимир Вольфович уже 8 лет был разведен с матерью своего старшего сына.

Биография Олега Эйдельштейна

Эйдельштейн родился 13 декабря 1986 года. Он стал вторым ребенком политика Владимира Жириновского.

Фамилию Олег унаследовал от своего деда Вольфа Исааковича Жириновского. О его ранней жизни известно мало. Родители Олега предпочли московскую жизнь и свободу воспитанию ребенка. Мальчик вырос с бабушкой Рахимат Кардановой в селе Чикола в Северной Осетии.

Жириновский впервые показал Олега российским избирателям, когда ему было девять лет. Это произошло на одном из федеральных телеканалов России.

Эйдельштейн по стопам отца вступил в ЛДПР Фото: Личный архив

По словам Олега, в 14 лет он закончил школу, в 16 поступил в московский технический университет (бывший политехнический институт), а в 19 окончил дипломатическую академию.

В 2008 году 21-летний Олег Эйдельштейн стал соучредителем ООО «Русэкогарант», компании по обработке неметаллических отходов и лома. В 2017 году вместе с ЛДПР он попытался избраться в парламент Северной Осетии, заручившись публичной поддержкой отца. Однако в том году партия проиграла выборы.

В 2019 он выкупил у Жириновского два участка совокупной площадью 2,5 га. Дачу с бассейном и восемью жилыми домами в деревне Дарьино Одинцовского района Подмосковья эксперты оценили в 400 миллионов рублей.

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