В аэропорту Внуково сын экс-главы Северной Осетии избил сына Жириновского

На фото: Зелимхан Битаров/ Олег Эйдельштейн

Инцидент произошел 12 апреля, около 23:00, в московском аэропорту Внуково. Там сын экс-главы Северной Осетии Зелимхан Битаров избил сына Владимира Жириновского - Олега Эйдельштейна.

Молодые люди вместе прилетели из Владикавказа, сообщает BAZA. По предварительной информации, спор был политическим. Известно, что сын Жириновского уже написал заявление в правоохранительные органы.

А буквально на днях стало известно об отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Документ подписал президент России Владимир Путин.

Что касается сына Жириновского, то лидер ЛДПР представил его 17 августа 2017 года. Тогда на выборах в парламент Северной Осетии Олег Эйдельштейн возглавлял список партии.

Известно, что сын лидера ЛДПР живет в Северной Осетии. Он носит фамилию деда Вольфа Эйдельштейна, хотя в республике политика больше знают как Газдарова — по фамилии матери.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что перед региональными выборами в 2017 году громкоголосый еще только начинающий политик от партии ЛДПР Олег Эдельштейн обозвал Северную Осетию регионом без будущего.

Он заявив, что если к власти не придут либерал-демократы, то жить местным суждено в республике за именем пивного завода, без всякого развития и процветания:

- Кто не хочет жить в республике «Бавария», придите и поддержите нашу партию! - сказал он еще тогда.

Однако потом Эдельштейн покаялся за эмоциональный выкрик и во время встречи с главой республики Вячеславом Битаровым публично извинился.

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