Место взрыва газа в многоэтажке Фото: СОЦСЕТИ

Утром 9 августа в жилом районе Махачкалы прогремел взрыв газа. Волна задела более 20 квартир, сообщают очевидцы.

Происшествие в Дагестане сегодня - что случилось в Махачкале

Взрыв прогремел в 10 утра в шестиэтажном доме по улице Айвазовского, 2 в квартире на 4 этаже. Как сообщили в МЧС, возгорания не было.

— Я проснулся от взрыва, впервые в жизни слышу такой. Я уже не мог свою дверь открыть, хотя живу на два подъезда дальше, пришлось молотком дверь вскрывать, — рассказал Ислам, один из жителей дома.

Спасатели и медики работают на месте происшествия. Вместе с ними местные жители пытаются вызволить застрявших в квартирах людей — среди них есть дети. Очевидцы рассказали, что из поврежденного дома вызволили двоих малышей, они не пострадали.

Причина взрыва в Махачкале 9 08 2023

По предварительной версии, в одной из квартир произошла утечка бытового газа.

— В квартире на 4-м этаже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, — сообщили в МЧС Дагестана.

Квартиры на месте взрыва разрушены до неузнаваемости Фото: СОЦСЕТИ

На место приехали спасатели и полицейские. Сотрудникам пришлось вскрывать дверь квартиры, которая стала эпицентром взрыва — внутри никого не было.

Дом в Махачкале по улице Айвазовского, 2 — хрущевка 1968 года постройки. Систему газоснабжения здания специалисты считают исправной, износ дома в целом оценивают в 30%.

Прокуратура начала проверку по факту взрыва. Надзорники оценят соблюдение закона при эксплуатации газового оборудования.

Кто пострадал во время взрыва в Дагестане

Взрывная волна задела более 20 квартир. В некоторых обрушились стены. Обломки рухнули на припаркованные во дворе машины.

Обломки разрушенных квартир рухнули на машины Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщили в администрации Махачкалы, от взрыва пострадали как минимум четыре человека, среди них двое детей.

— Вспышка огромная, все потрясло кругом. Я испугалась, думала, что это землетрясение. Перебило все: и крышу нашей пристройки, и что внутри было, стекла все на окнах и дверях, ничего не осталось. Мы все бросили и выбежали, стоим здесь и ждем, — вспоминает пожилая жительница многоэтажки на Айвазовского.

Спасатели эвакуировали 150 человек из многоэтажки, сейчас они разыскивают тех, кто не смог сам выбраться из квартир. Из-под завалов уже спасли 10 человек, их отправили в больницу. Остальным жителям пообещали временное размещение.

150 человек эквакуировали из дома, в котором взорвался газ Фото: СОЦСЕТИ

По предварительным данным, в результате взрыва никто не погиб. Трехлетнего ребенка госпитализировали с травмой головы и ранением глаза, сообщили в минздраве Дагестана. Еще семерым взрослым оказали амбулаторную помощь.

Фото и видео с места взрыва на улице Айвазовского в Махачкале

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ранение глаза и травма головы: трехлетний ребенок пострадал при взрыве газа в Махачкале

Ребенок и семеро взрослых пострадали при взрыве газа в жилом доме Махачкалы (подробнее)