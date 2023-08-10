Свобода вместо 15 лет «строгача»: военный из Осетии не отсидит ни дня за жестокое убийство бывшей жены

До самой гибели Эмма надеялась на счастливую семейную жизнь с мужем Фото: Личный архив

В Моздоке (Северная Осетия) бывший муж в приступе ревности зарезал жену и вышел на свободу, не отсидев в колонии ни дня. Теперь военный добивается прав на воспитание их совместных детей. Корреспондент «КП-Северный Кавказ» изучила материалы суда и узнала, что думают о мягком приговоре родственники потерпевшей.

16 НОЖЕВЫХ«ЗА ИЗМЕНУ»

Эдуард и Эмма долго жили в браке, родили троих детей. Военный часто уезжал в командировки, в том числе в Сирию. В долгих поездках он начал подозревать жену в измене. В 2021 году Эдуард закатил скандал, который закончился разводом. Через год «неверность» супруги он назовет мотивом для ее убийства.

Близкие супругов и не подозревали, что творится за закрытыми дверями Фото: Личный архив

После развода пара то сходилась, то вновь распадалась. Очередная попытка начать семейную жизнь с чистого листа произошла весной 2022 года. Эмма приехала к Эдуарду в Моздок, где он отбывал службу, и поселилась с ним на съемной квартире. Но светлые планы перевезти детей и снова жить одной большой семьей жестоко оборвались.

Эдуард все еще был одержим мыслями об изменах жены. Как потом он рассказал следствию, 7 мая военный решил устроить ей проверку.

— Уходя на службу, я оставил в квартире включенный диктофон. Наутро вернувшись домой и прослушав запись, я понял, что Эмма в мое отсутствие вновь привела любовника в мой дом и спала с ним. Утром я вернулся и сказал ей, что все знаю, — утверждает Эдуард.

Эмма все отрицала. Тогда Эдуард схватил нож и набросился на бывшую жену. В суде он скажет, что ничего не помнит и убил в состоянии аффекта. Это, кстати, подтвердит один из психологов, что напрямую отразится на приговоре. При этом сестра погибшей Лариса утверждает, что Эдуард был в ясном уме и после того, как 16 раз ударил Эмму ножом, запер дверь, отмыл следы крови, поехал снять наличные в банкомате и сбежал.

— Очнувшись, я понял, что Эмма мертва. Я забрал нож, сел в машину и поехал к родственникам. Оставил там машину, свой и ее телефоны и поехал к могиле отца, — доказывал сам Эдуард.

УМИРАЛА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

Все это время истекающая кровью 37-летняя Эмма лежала в квартире. Как позднее выяснила экспертиза, Эдуард проткнул ей оба легких, вызвав внутреннее кровотечение. Еще несколько часов она была жива — если бы бывший муж сразу вызвал скорую, Эмму, возможно, могли бы спасти.

Родственники помнят Эмму, как доброго и жизнерадостного человека Фото: Личный архив

В полицию прямо в день убийства позвонила сестра Эдуарда. Сам он несколько дней жил, в том числе и ночевал, в лесу возле кладбища. Свою форменную одежду и диктофон, на котором якобы была запись измены, он сказал, что сжег на костре.

ЗА УБИЙСТВО — ОТСТРАНЕНИЕ ОТ СЛУЖБЫ

Сначала на Эдуарда завели уголовное дело об убийстве, и ему грозило до 15 лет в колонии строгого режима. Но затем дело переквалифицировали на «убийство в состоянии аффекта». При этом первая экспертиза показала, что Эдуард не был в состоянии аффекта, и ему грозил реальный срок. Но в суде новый эксперт-психолог заявила, что подсудимый действительно не понимал, что делает.

В итоге Нальчикский гарнизонный суд приговорил Эдуарда Битарова к отстранению от военной службы на год и удержанию 10% дохода в пользу государства. Но даже это наказание ему отбывать не пришлось.

— Засчитать в срок назначенного Битарову наказания в виде ограничения по военной службе время нахождения Битарова под стражей из расчета один день содержания под стражей за три дня ограничения по военной службе. Освободить Битарова от отбывания наказания, — говорится в приговоре.

Близкие погибшей пытались обжаловать приговор, указывая на то, что Эдуард часто менял показания.

— Сначала он говорил, что якобы Эмма сама на него накинулась с ножом, а он в порядке самообороны этим же ножом нанес ей удары. Затем выдвинул версию о наличии диктофонной записи, якобы подтверждающей ее аморальное поведение, хотя диктофон и аудиозапись суду не предоставлены, — говорится в апелляционной жалобе.

Дети Эммы до сих пор не могут осознать, что мамы больше нет Фото: Личный архив

Апелляционную инстанцию в Ростове эти аргументы не убедили. Южный гарнизонный военный суд оставил приговор в силе.

Сейчас близкие погибшей пытаются лишить Эдуарда родительских прав. Старшая дочка Эммы живет с семьей Эдуарда. Младшие остаются с семьей матери. Эдуард намерен воспитывать всех детей как их родной отец.

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