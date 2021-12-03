Невероятный приговор в Дагестане: убивший жену сын экс-судьи остался на свободе

На фото: убитая бывшим мужем Умужат Гусейнова Фото: СОЦСЕТИ

В Махачкале 30 ноября 2021 года вынесли окончательный приговор пенсионеру МВД, задушившему бывшую жену. Советский районный суд оставил Тагира Велагаева на свободе: наказанием станут 2 года ее ограничения.

Судья объяснил решение так. Экс-сотрудник уголовного розыска ни разу не был судим, характеризуется положительно, заботится о матери с инвалидностью и о маленьких дочерях. Следователь называет обвиняемого в убийстве «защитником для детей и жены», который «практически сверхценно, относился к своим дочерям и их будущему, заботился о положительном статусе семьи в глазах окружающих». Хотя вообще-то брак с убитой распался, когда та узнала о его семье на стороне.

К тому же он является инвалидом 3 группы, ветераном боевых действий и обладателем ордена Мужества. Как мы узнали, Тагир Велагаев занимал должность сотрудника уголовного розыска Ленинского РОВД Махачкалы, но в 2011 году вышел на пенсию из-за полученной во время теракта в Каспийске травмы. А убийство он совершил в состоянии аффекта, в чем раскаялся. Ввиду всех этих обстоятельств, заключил судья, пенсионер МВД заслуживает только ограничения свободы.

На фото: осужденный за убийство бывшей жены Тагир Велагаев Фото: СОЦСЕТИ

Аналогичный приговор был вынесен и в марте 2020 года. Потерпевшая сторона пыталась оспорить его в Верховном суде Дагестана. Юристы доказывали, что заключение комиссии - сфальсифицированно, и убивал Велагаев осознанно, а не в «состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения».

Но в материалах суда говорится, что Умужат Гусейнова, у которой Тагир Велагаев был в гостях, оскорбляла рожденных в его новом браке детей. За это бывший муж и разбил ей лицо и голову рукояткой травматического пистолета, а потом задушил Умужат, «потеряв самоконтроль и возможность критически оценивать совершаемые действия». Тело Велагаев завернул в ковер и спрятал в спальне. Его нашли через две недели, когда из-за страшной вони в квартире соседи убитой стали вызванивать ее близких. Так на место преступления вернулся Велагаев. На следующий день он пошел сдаваться в полицию.

Апелляция указывала, что двое членов комиссии — эксперты-психиатры — не нашли у того хронических психических расстройств, признаков слабоумия или других болезненных состояний психики, лишающих человека способности осознавать характер и опасность своих действий. К тому же Тагир Велагаев часто менял показания: следователям детально описывал убийство, а психологам и психиатрам говорил, что ничего не помнит. Заметим еще, что полицейские нашли Умужат почти голой (без нижнего белья с задранной до груди ночной сорочкой). Все указывало на вероятное изнасилование, но почему-то делать экспертизу никто не стал.

Адвокат семьи Гусейновых готовит новую апелляцию. Обратим внимание, что осужденный Тагир Ахмедияевич приходится сыном Ахмеду Велагаеву, который в 1978–1982 годах возглавлял тот самый Советский районный суд Махачкалы...

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