На Кавказе осудили мужчину за убийство сестры из-за видео. Попавшая в сеть запись шокирует

Брат убил сестру в тот же вечер, когда увидел видео с ней

В Ингушетии прошел суд над Магомедбаширом Могушковым, который 7 февраля 2020 года зарезал младшую сестру Лизу, «смывая кровью позор с семьи». Именно так он объяснил зверское убийство полицейским, когда пришел сдаваться с повинной.

История была громкой еще и потому, что за нож брат схватился после увиденного им в интернете. На оперативном видео, «слитом» в сеть полицейским, Магомедбашир узнал свою 33-летнюю родственницу Елизавету Евлоеву (Могушкову). Младшая сестра находилась в квартире известного в регионе обольстителя Исы Альтемирова, который склонял к интиму замужних женщин, за что потом шантажировал.

Банду вымогателей сколотили братья Альтемировы - Иса и Хасан. Те совращали землячек и записывали секс с ними на камеру. Угрожая показать снятое супругам, требовали деньги. А если их нет, продавали жертв в секс-рабство.

В феврале 2020 года 37-летний Магомедбашир Могушков стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Завели дело и на уволенного со скандалом сотрудника полиции, который обнародовал запись с погибшей от рук брата молодой женщины.

Правда - по статье 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни). Хотя опытные юристы замечали, что дело надо было возбуждать по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая смерть человека). В марте 2021 года суд приговорил экс-полицейского к одному году и девяти месяцам колонии-поселения. А поскольку долгое время тот просидел в СИЗО, так вышло, что при зачтении этого срока он не провел в тюрьме ни дня и сразу же был освобожден от наказания.

Суд над Магомедбаширом Могушковым, совершившим «убийство чести», прошел позже. Его тоже оставили на свободе. Магасский районный суд назначил Могушкову два года ограничения свободы, посчитав, что убийство было совершенно в состоянии аффекта.

Кстати, соблазнитель Иса Альтемиров разбился, пытаясь сбежать при задержании. Надеясь на чудо, он прыгнул из окна на 5 этаже. А его брат Хасан получил четыре года. Однако и это наказание смягчили, потому что у него шестеро детей.

Во время задержания Иса Альтемиров выпрыгнул в окно на пятом этаже, рассчитывая на везение

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