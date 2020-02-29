«Позор, смытый кровью»: из-за халатности полицейского брат зарезал сестру в Ингушетии

В Ингушетии задержан полицейский, чья халатность стала причиной для семейной разборки, закончившейся убийством. Брат, зарезавший сестру за видео с «кавказским Казановой» арестован. А сам соблазнитель Иса Альтемиров выбросился из окна. Подробности «КП - Северный Кавказ» рассказали в следственном управлении СКР по Республике Ингушетия.

Сейчас следователи ведут два связанных дела: одно по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения». Полицейский опубликовал часть съёмки операции по задержанию «кавказского Казановы» Исы Альтемирова, прошедшей 6 февраля. На кадрах видно лицо девушки. Правоохранители заставляют её назвать своё имя — Лиза Евлоева. 29 февраля стало известно, что «сливший» видео страж порядка задержан.

Другое дело возбуждено по статье «Убийство» — против 37-летнего Магомедбашира Могушкова. На следующий день, 7 февраля, тремя ударами ножа он убил Лизу, решив, что девушка не могла «просто так» попасть в квартиру обольстителя. По кавказской традиции, он «смыл позор кровью».

Последнее видео Елизаветы Евлоевой, после которого ее зарезал брат.

Напомним, что по сведениям источников «КП», банда обольстителей действовала в Ингушетии на протяжении нескольких лет. Её создал старший брат Исы Альтемирова Хасан. Суть работы была проста: замужних женщин соблазняли члены преступной группы. Девушки таяли от добрых слов и внимания, соглашались переспать с обольстителями. Весь процесс снимался на скрытые камеры.

После этого красавиц начинали шантажировать. С кого-то брали деньги, не слишком состоятельных продавали желающим, как проституток. Прибыль шла на счета членов банды.

В июне 2019 года группировку накрыли. Иса, Хасан и другие обольстители оказались за решёткой. И если глава банды всё-таки получил уголовный срок, хоть и небольшой, то младшему Альтемирову в октябре удалось бежать. Он вырвался из автозака во время этапирования из суда в СИЗО.

6 февраля Ису обнаружили и пришли задерживать. Возвращаться за решётку он не хотел. Бросив в стражей порядка гранату, которая, к счастью, не сработала, он выбросился в окно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/735648" frameborder="0"></iframe> Исса Альтемиров сбежал из-под стражи. Мужчина выбежал из автозака и сел в машину сообщников.

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