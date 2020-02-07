"Кавказский Казанова" отбивался гранатой при задержании в Ингушетии

Иса Альтемиров - член банды в Ингушетии, которая занималась совращением и шантажом чужих жен - погиб при задержании в Назрани. Мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки после неудачных попыток отбиться от полиции гранатой. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах Ингушетии.

После того, как Альтемиров сбежал из-под конвоя, его долго не могли найти. Когда же фигуранта дела обнаружили в Назрани, в доме на улице Магистральной, мужчину попытались задержать. В одного из сотрудников полиции Альтемиров кинул гранату, но она не взорвалась. Тогда злоумышленник стал полагаться на везение, выпрыгнул с пятого этажа в окно. И разбился.

По предварительной информации, вместе с так и не задержанным Альтемировым были две женщины, мужчина, а у них нашли партию наркотиков. В момент падения Иса находился под веществами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/735648" frameborder="0"></iframe> Исса Альтемиров сбежал из-под стражи. Мужчина выбежал из автозака и сел в машину сообщников.

Напомним, братья Альтемировы - Иса и Хасан - проходили фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Согласно данным следствия, мужчины совращали замужних женщин и снимали секс с ними на камеру. Позже, угрожая показать кадры супругам, злоумышленники требовали с жертв деньги. Временно откупиться от позора девушки могли, вновь продав свое тело. Половую связь так же снимали на видео. В общей сложности злоумышленники заработали на этом деле около 800 тысяч рублей.

Один из мужей пытался устроить самосуд над осквернителями чести. В ходе покушения на Альтемировых родственники прострелили ногу Хасану, который попал после этого в больницу. Там на него попытались повторно напасть, но раненого охраняла полиция. Между сотрудниками и негодующей толпой завязалась драка, а подозреваемый сбежал.

Отметим, что суд успел вынести приговор Хасану Альтемирову. За преступления ОПГ он получил четыре года. Наказание смягчили из-за того, что у осужденного шестеро детей.