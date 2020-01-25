"Кавказскому Казанове" дали срок за порочащие ингушских девушек фотографии

"Кавказскому Казанове" Хасану Альтемирову вынесли обвинительный приговор. Назранский районный суд дал 47-летнему жителю села Экажево четыре года тюрьмы. Его осудили за вымогательство у местных девушек денег за то, чтобы он не распространял позорящие их снимки. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ингушетии.

Как установило следствие, Альтемиров орудовал вместе с сообщниками в период с 2012 по 2017 год. Мужчины соблазняли, как правило, замужних девушек и занимались с ними сексом. Весь процесс они снимали на видео, но не с целью распространить. Они держали своих жертв в страхе, вымогая за кадры деньги. Если девушка не могла купить компромат, у нее был и другой выход - расплатиться телом. Так жертвы обрекали себя на вечное рабство. В общей сложности злоумышленники заработали около 800 тысяч рублей.

— Осужденный обвинялся по пункту "а" второй части 163 статьи (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и пунктам "а", "г" второй части 163 статьи УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), - сказано в сообщении. Альтемирову дали четыре года общего режима, срок снизили в связи с тем, что у фигуранта дела шестеро детей.

Поступок банды взбудоражил жителей Ингушетии. С осужденными пытались расквитаться родственники жертв. Во время первого покушения Хасану Альтемирову ранили ногу, из-за которого он попал в больницу. Позже около сорока мужчин пришли, чтобы расправиться с обидчиком, но они натолкнулись на полицейских. Между разгневанными гостями и сотрудниками правоохранительных органов завязалась драка, а травмированный преступник сбежал через черный вход.

Нападение на полицейских, охраняющих больницу с преступником в Ингушетии.

Ранее брат осужденного - Исса Альтемиров - организовал побег из автозака.

— Исса Альтемиров сбежал из под стражи. Его везли на автозаке на заседание суда. Но почему-то на месте водителя, а не пассажира. Но он сбежал из машины, сел в автомобиль сообщников и скрылся в неизвестном направлении, - сообщил тогда "КП - Северный Кавказ" источник в правоохранительных органах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/735648" frameborder="0"></iframe> Исса Альтемиров сбежал из-под стражи. Мужчина выбежал из автозака и сел в машину сообщников.

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