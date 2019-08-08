2019-08-08T19:19:44+03:00
Происшествия

В Ингушетии арестовали порнографа, вымогавшего у своих "актрис" деньги за интимные видео

В республике орудовала банда шантажистов-соблазнителей, жертвами которой становились в основном замужние женщины [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ингушетии арестовали порнографа, вымогавшего у своих "актрис" деньги за интимные видеоВ Ингушетии арестовали порнографа, вымогавшего у своих "актрис" деньги за интимные видеоФото: СОЦСЕТИ
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В Ингушетии сотрудники МВД задержали Иссу Альтемирова — участника банды, члены которой построила преступную схему на сексе с жительницами Кавказа.Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Мужчины соблазняли женщин, в основном замужних, склоняли и к плотской любви и снимали процесс на видео, а затем угрожали, что обнародуют записи, если им не принесут выкуп. "Расплатиться" за компромат можно было и не только деньгами, но и сексуальными услугами, которые вымогатели заставляли оказывать другим мужчинам. Но и это они снимали на видео, таким образом обрекая своих жертв на вечное рабство.

- В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения арест. Сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении МВД по Ингушетии.

Исса Альтемиров является родным братом Хасана — главаря ОПГ. Того самого Хасана Альтемирова задержали еще месяц назад. Его поймали после того, как о преступной схеме догадался один из мужей. Тогда с Хасаном пытались расквитаться оскорбленные родственники мужчины, сама попытка попала на видео и разлетелась по сети.

Дерзкое похищение пациента в больнице Ингушетии.

Сначала они устроили покушение, из-за которого Хасан попал в больницу с ранением ноги. Через время за ним пришло около сорока обидевшихся родственников. Не помогло и то, что больницу охраняли семь сотрудники полиции. Когда толпа стала пробиваться внутрь, стражи порядка предупредительно выстрелили в воздух. Но это не успокоило молодых людей, которые избили полицейских.

Сороколикое скопище искало Хасана по всей больнице, но не нашло. Его увезла родня, которая узнала о готовящейся расправе над порнографом. Однако его все равно задержали сотрудники МВД.

Допрос "кавказского Казановы", вымогавшего деньги за интимные видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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