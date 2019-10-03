В Ингушетии сбежал альфонс, соблазнявший и продававший замужних женщин

В Ингушетии сбежал альфонс, из-за которого чуть не началась маленькая война. Соблазнитель замужних женщин Исса Альтемиров сбежал из автозака, на котором его везли в суд. Об этом сообщает собственный источник «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных структурах.

— Исса Альтемиров сбежал из под стражи. Его везли на автозаке на заседание суда. Но почему-то на месте водителя, а не пассажира. Но он сбежал из машины, сел в автомобиль сообщников и скрылся в неизвестном направлении. В республике ввели план «Перехват», — сообщили «КП - Северный Кавказ» источники в правоохранительных органах.

Позже оказалось, что помочь подозреваемому бежать могли родственники.

— При проверке домовладения по месту жительства преступника обнаружено транспортное средство, на котором, предположительно, он скрылся. Иномарка и 50-летний родственник обвиняемого, использующий автомобиль, доставлены в отдел полиции, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Республике Ингушетия.

Исса Альтемиров сбежал из-под стражи. Мужчина выбежал из автозака и сел в машину сообщников.

Исса Альтемиров — брат и сообщник создателя и идейного вдохновителя банды альфонсов Хасана Альтемирова, на протяжении пяти лет соблазнявшей замужних женщин. Работали преступники на территории Ингушетии. Схема проста: цветы, подарки, комплименты и визиты в дорогие рестораны. Уставшие от бытовухи женщины не могли отказать ухажёрам, соглашались на секс. Вот только интим снимался на видео, которые использовались для шантажа. Женщин заставляли платить, а тех, у кого не было нужной суммы продавали на ночь другим мужчинам.

История стала достоянием широкой общественности в конце июня, когда один из мужей узнал страшную тайну своей супруги. Мужчина решил смыть оскорбление кровью, нашёл Альтемирова и пришёл к нему с пистолетом. Казанова чудом успел сбежать, но получил ранение в ногу.

Нападение на полицейских, охраняющих больницу с преступником в Ингушетии.

После этого родственники нападавшего попытались штурмом взять больницу, в которой находился вымогатель. Он снова чудом избежал расправы — за Альтемирова пострадали восемь полицейских, приставленные охранять подозреваемого. В последний момент босса альфонсов спасли от Суда Линча сообщники, выкравшие его из палаты.

В конце-концов Альтемиров сдался на милость полиции, чтобы спастись от гнева оскорблённых мужей. Его обвинили в вымогательстве, но в итоге кавказский Казанова сумел ускользнуть от конвоиров.

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«Продавал чужих жён всем желающим»: полиция задержала «кавказского Казанову»

Из-за него пострадали несколько замужних красавиц и восемь полицейских. Глава шайки соблазнителей, «кавказский Казанова» Хасан Альтемиров, попал в руки правоохранителей. Только они могут спасти его от гнева десятков обманутых мужчин, каждый из которых готов смыть кровью пятно на чести своей семьи (подробности).