В Ингушетии брат зарезал сестру после «слитого» в сеть оперативного видео

Кровавая драма разыгралась в квартире на улице Мальсагова в Магасе. 37-летний Магомедбашир Могушков пришел домой к своей сестре Лизе и тремя ударами ножом зарезал ее. Накануне Магомед в одном из пабликов в социальных сетях увидел оперативное видео со своей сестрой. В объектив камеры Лиза Евлоева попала, когда в квартиру, где она находилась, ворвались оперативники. Но охотились они не за ней, а за человеком по имени Иса Альтемиров, одним из организаторов банды, которую в народе называли «Казановами». Она соблазняла ингушских женщин и вымогала у них деньги. Предметом торга становились видеозаписи интимной связи. Женщины, а некоторые из них были замужем, боясь позора и неминуемой смерти, или отдавали деньги, или «платили натурой». Таким образом некоторые попадали в долгую кабалу и фактически становились проститутками. Братьев Альтемировых помимо полиции искала целая группа разъяренных родственников опозоренных женщин. Хасана Альтемирова пытались застрелить, он был ранен и попал в больницу. Но и там его настигла толпа жаждущих вендетты ингушей. Альтемирова спасли родственники, которые успели вывезти его, пока полиция отбивала атаку мстителей. Однако через пару недель Альтемиров сдался, понимая, что лучше отсидеть, чем стать жертвой кровной мести. Суд приговорил его к четырем годам колонии.

А вот его брат Иса сбежал прямо во время этапирования на очередное заседание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/735648" frameborder="0"></iframe> Исса Альтемиров сбежал из-под стражи. Мужчина выбежал из автозака и сел в машину сообщников.

Пару месяцев его искали и вот, наконец, полицейские засекли его в Назрани, провели до самой квартиры и собрались брать «тепленьким». Но не тут было. Едва заслышав ворвавшихся оперативников, он выпрыгнул в окно пятого этажа. И разбился насмерть. С ним в квартире и оказалась Елизавета Евлоева, которую снял на видео один из полицейских. Как потом видео попало в сеть — неизвестно. Но на следующий день только его и обсуждали в ингушских пабликах. Брат Лизы позора не выдержал. Зарезав сестру, он пришел в ближайшее отделение полиции и написал явку с повинной.

Последнее видео Елизаветы Евлоевой, после которого ее зарезал брат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Продавал чужих жён всем желающим»: полиция задержала «кавказского Казанову»

Полицейские Ингушетии спасают Аслана Гастемирова от гнева разъярённых мужей [видео] (подробности)

КРОМЕ ЭТОГО

Нападение 40 человек на центральную больницу в Ингушетии попало на видео

Нападавшие избили полицейских и выкрали своего раненого родственника средь бела дня [эксклюзивное видео]