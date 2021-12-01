Суд оставил на свободе жителя Кавказа за убийство сестры, «опозорившей» семью

На фото: убитая Елизавета Евлоева

«Убийство чести» 7 февраля 2020 года совершил 37-летний Магомедбашир Могушков из Ингушетии. Родную сестру Лизу он зарезал ножом после того, как в интернете появилось оперативное видео с задержанием соблазнителя замужних женщин Исы Альтемирова. Со своей командой тот обольщал жертв и склонял их к интиму - измены записывал на камеру для дальнейшего шантажа. За молчание требовал большие деньги. А если их нет - продавал как проституток.

Когда 6 февраля 2020 года к Исе в квартиру в Магасе ворвались полицейские, 33-летняя Елизавета Евлоева (Могушкова) была там. Запись допроса, где видно ее лицо, и та называет свое имя, один из сотрудников «слил» в сеть. Ролик показали у себя кавказские сообщества с многотысячной аудиторией.

Так обо всем узнал старший брат. За что и убил в тот же вечер. Как он сам объяснил в полиции, куда пришел потом с повинной: «Позор с семьи смыл кровью».

Соблазнитель Иса Альтемиров выбросился из окна. Полицейского уволили, а затем арестовали, и он стал фигурантом уголовного дела по статье 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни). Хотя адвокаты потерпевшей стороны - матери убитой, просили квалифицировать дело как халатность, повлекшая смерть человека (ч.2 ст. 293 УК РФ).

Во время задержания Иса Альтемиров выпрыгнул в окно на пятом этаже, рассчитывая на везение

И тем не менее в марте 2021 года суд приговорил экс-сотрудника лишь к 1 году и 9 месяцам колонии-поселения. Но сразу же освободил, зачтя срок, отбытый в СИЗО...

На Магомедбашира Могушкова в феврале 2020 года завели уголовное дело по статье «Убийство». Приговор ему вынесли только теперь. Об этом «КП-Северный Кавказ» узнала в нидерландском правозащитном центре Stichting Justice Initiative*. За лишение жизни родной сестры Магасский районный суд назначил Могушкову два года ограничения свободы, расценив преступление как «убийство в состоянии аффекта».

То есть Магомедбашир не сможет покидать место постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, посещать какие-то места и выезжать за пределы обозначенной судом территории.

Согласно отчету «Убитые сплетнями» от экспертов правозащитного центра, всего по мотивам «чести» в 2005–2018 годах на Северном Кавказе (Дагестан, Ингушетия и Чечня) были убиты 48 человек, из них - 44 женщины и четверо мужчин, две женщины после нападения остались живы.

- 100% убийств женщин совершаются близкими родственниками мужского пола, которые заподозрили потерпевших в «неприличном» и «неподобающем» поведении. 100% мотивом всех преступлений, по утверждению обвиняемых, было аморальное поведение потерпевших, - сказано в исследовании.

*проект нидерландского фонда Stichting Justice Initiative центр «Правовая инициатива», находящийся в Ингушетии, признан Минюстом иностранным агентом.

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