Власти Швеции взяли под защиту свою гражданку, которую насильно пытались выдать замуж в Дагестане

Историей также заинтересовались в российском СК Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти Швеции предоставили государственную охрану своей гражданке, которую пытались насильно выдать замуж в Дагестане. Сообщают об этом в нидерландском правозащитном центре Stichting Justice Initiative*. У 18-летней Мадины (имя изменено ради безопасности героини) есть и российское гражданство. После случившегося ее вызывали также в СК РФ. Однако не известно, намерена ли Мадина снова возвращаться в Россию.

При этом, по словам адвоката SJI Ольги Гнездиловой, девушка планирует добиваться реакции российских властей и готова даже обратиться в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека - прим.ред.).

Напомним, Мадина с 9 лет живет в Европе. В Буйнакский район Дагестана, где остались многие ее родственники, она прилетела 23 июня 2021 года, получив приглашение на свадьбу. Мадина и подумать не могла, что это она должна стать невестой совершенно незнакомого ей мужчины. Больше пятисот гостей на тот момент уже получили приглашения, а семья невесты взяла с родни будущего мужа калым (выкуп за невесту - прим. ред.) и дорогие подарки для молодоженов.

Мадина отказалась выходить замуж, за что ее избили и заперли, отобрав оба паспорта. Дядя угрожал ей «убийством чести», если она не передумает. 29 июня Мадина сумела отправить сообщение с просьбой помочь своему другу в Швецию. Тот обратился в российское посольство и полицию.

Затем, как рассказывала адвокат SJI Ольга Гнездилова, правозащитники помогли девушке попасть в Москву, откуда она улетела в Швецию. Там ей обеспечили безопасность. Родственники в Дагестане, как стало известно, запланированную на 3 июля 2021 года свадьбу пока просто перенесли.

*проект нидерландского фонда Stichting Justice Initiative центр «Правовая инициатива», находящийся в Ингушетии, признан Минюстом иностранным агентом.

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