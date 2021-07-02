Гражданку Швеции пытались насильно выдать замуж в Дагестане

В последний момент невеста сбежала из-под венца Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Дагестане родственники под угрозой смерти принуждали 18-летнюю Мадину (имя изменено ради безопасности героини) выйти замуж за незнакомого ей мужчину. Девушка с двумя гражданствами - российским и шведским, в Европе живет с 9 лет. В Дагестан, где остались многие ее родственники, Мадина прилетела 23 июня 2021 года.

Как рассказали сайту stav.kp.ru в нидерландском правозащитном центре Stichting Justice Initiative*, представители которого в итоге помогли Мадине бежать обратно в Швецию, родня пригласила девушку в гости - навестить дедушку и побывать на свадьбе одного из членов семьи. Уже оказавшись на месте, девушка поняла, что это она должна стать невестой, а ее мнение на этот счет никого не интересует.

По словам адвоката SJI Ольги Гнездиловой, за отказ дядя Мадины угрожал «убийством чести», считая, что тем самым она опозорит род. Ведь семья заранее уже разослала гостям пригласительные, взяла с родни жениха калым (выкуп за невесту - прим. ред.) и дорогие подарки для молодоженов. Мама и другие родственники дядю поддержали. А поскольку Мадина до последнего не соглашалась стать женой совершенно незнакомому человеку, все вместе они избили ее и заперли дома, отобрав оба паспорта.

С правозащитниками Мадина связалась 29 июня. Назвала координаты местонахождения и попросила срочно помочь ей. Ей также удалось отправить сообщение другу из Швеции, который сразу же обратился в российское посольство. Гнездилова также добавила, что Мадина звонила и в полицию Дагестана. Ее забрали для выяснения всех обстоятельств, но вскоре отпустили. При этом в ГУ МВД по республике «КП-Северный Кавказ» ответили, что пока не нашли подтверждения подобного обращения.

Мадина смогла спрятаться в надежном месте, а потом при поддержке правозащитников уехала в Москву, откуда на самолете вернулась в Швецию. Родственники, по словам адвоката Ольги Гнездиловой, написали в полицию Дагестана заявление о похищении человека. Хотя сама же девушка по телефону сказала, что добровольно покинула Дагестан. Кстати, злополучная свадьба запланирована на завтра, 3 июля.

- В настоящий момент разобраться в произошедшем помогает европейская полиция, - отмечает Гнездилова.

*проект нидерландского фонда Stichting Justice Initiative центр «Правовая инициатива», находящийся в Ингушетии, признан Минюстом иностранным агентом.

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