Вирус попадает в организм человека через укус комара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ингушетии подтверждены случаи заражения лихорадкой Западного Нила. Опасная инфекция впервые зафиксирована на территории республики. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор.

Симптомы лихорадки Западного Нила

Переносчики вируса – комары и два вида клещей: иксодовые и аргасовые. Чаще всего инфекция передается человеку через укус комара, а инкубационный период может длиться от нескольких дней до двух недель. Заболевание начинается с резкого повышения температуры тела до 38 – 40 градусов и озноба.

Как отметили в ведомстве, некоторые пациенты перед повышением температуры чувствовали слабость, усталость, снижение аппетита, потливость, напряжение в мышцах и головную боль. В среднем лихорадка продолжается от пяти до семи дней и сопровождается головными и другими болями: в теле, глазах, суставах. Также возможна рвота, диарея и сыпь.

Заболевание опасно возможными осложнениям, среди которых энцефалит - воспаление головного мозга и менингит – воспаление оболочек головного мозга. Как отмечают специалисты, тяжелая форма заболевания может возникнуть у людей любого возраста.

Как передается лихорадка Западного Нила

Чтобы избежать заражения, нужно использовать средства защиты от комаров в период их повышенной активности. От человека к человеку вирус не передается.

Кстати, 2 августа первый случай заражения опасным вирусом был выявлен в Кабардино-Балкарии. А в июле заболевание выявили в Ростовской области.

Комары - основные переносчики вируса Западного Нила.

СПРАВКА «КП»

Изначально болезнь распространялась исключительно в странах с жарким климатом. В другие страны, в том числе и на территорию России, вирус попал во время миграции зараженных птиц.

В России случаи заболевания лихорадкой Западного Нила были зафиксированы в 1999 году, а в 2010 году произошла вспышка заболевания. Тогда более 400 человек заразились вирусом в Волгоградской области, порядка 100 человек (пятеро из них скончались) в станице Обливская Ростовской области, единичные случаи заражения фиксировались и в Астраханской области.

Еще один эпидподъем заболеваемости на территории страны пришелся на 2013 год: лихорадкой Западного Нила заразился 191 человек в 16 регионах страны. В тот же год массовое заражение вирусом фиксировалось еще в двух странах – США и Сербии.

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