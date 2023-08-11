В часе от гибели: мальчика из Дагестана спасли после укуса ядовитой змеи

Гадюка укусила ребенка за пальцы левой руки. Фото: pxhere/минздрав РД Фото: Залина ТАТАРОВА

В Ботлихском районе Дагестана 11-летний мальчик едва не погиб от укуса гадюки. Ребенка вовремя доставили в больницу, и врачи успели его спасти.

Змея укусила его за пальцы левой руки. Школьника быстро доставили из его села в Ботлихскую центральную районную больницу, где ему была введена специальная противозмеиная сыворотка.

Маленький пациент также получил дистанционную консультацию с токсикологом из Дагестанского центра медицинской помощи при катастрофах. Благодаря своевременному введению антидота, врачам удалось спасти мальчика от последствий укуса гадюки.

Мальчику ввели специальное противоядие, сейчас он восстанавливается в больнице. Фото: минздрав РД

При укусе ядовитой змеи вводится гемолитический яд, который может вызвать серьезные повреждения кожи, мышц и органов. Однако в случае с этим мальчиком яд еще не успел распространиться, а антидот успешно его нейтрализовал.

Мальчик продолжает лежать в больнице. Его состояние стабилизировалось, он продолжает получать необходимую помощь.

Последствия укуса гадюки

После укуса гадюки пострадавший испытывает тошноту, повышенную температуру, человека начинает знобить. Также возможны головокружение и рвота — это происходит из-за поражения кровеносной системы.

Дальше у укушенного человека резко падает давление и могут наступить судороги. Смерть наступает в течение часа, но иногда (в зависимости от места укуса и особенностей организма) яд может подействовать в течение суток.

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