Мальчиков увезли в детдом: на Ставрополье посадили мать, державшую сыновей в клетке

Соседи обнаружили мальчика запертым за решеткой Фото: СОЦСЕТИ

Методы воспитания матери из Георгиевска шокировали Ставрополье больше года назад. Женщина держала приемных сыновей в клетке, избивала и заставляла есть с пола. А в июле 2023 года суд отправил за решетку уже ее.

Под опекой 46-летней жительницы села Обильного в Георгиевском округе жили два приемных сына — 9-летний с инвалидностью и 4-летний с особенностями развития.

Вместо любви и заботы женщина превратила жизнь мальчиков в кошмар. Бесконечные побои, голод и жестокие наказания — в таких условиях дети жили годами. В «воспитательных целях» горе-мать подолгу держала детей в клетке (именно такие фото позднее и привлекли внимание к семье), заставляла спать на полу и есть из миски.

Девятилетний мальчик в клетке и с миской шокировал жителей Ставрополья Фото: СОЦСЕТИ

— Кроме того, женщина не исполняла обязанности по воспитанию мальчиков, не обеспечивала нормальным питанием, спальными местами, а также условиями личной гигиены, с учетом особенностей детей, — рассказали в следкоме Ставрополья.

Фотографии замученного мальчика за железными прутьями сперва стали появляться в городских пабликах. Местные жители рассказывали, что семья неблагополучная и что органы опеки все знают, но ничего не предпринимают.

Дети были вынуждены спать на полу и терпеть бесконечные побои Фото: СОЦСЕТИ

Только после резонанса в СМИ и соцсетях в ситуацию вмешались местные власти и правоохранители.

— На место выезжали специалисты органа опеки администрации округа и сотрудники полиции. Сейчас, пока выясняются все обстоятельства произошедшего, ребенок временно находится в детском доме. Его здоровью ничего не угрожает. [...] Также к ситуации подключился уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае, — отчитался в апреле 2022 года глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

Детей вернули в детский дом, а истязательницу задержали и завели на нее два уголовных дела. 11 августа стало известно, что суд решил отправить ее за решетку на 3,5 года. Отбывать наказание горе-мать будет в колонии общего режима.

Как выяснила «КП-Ставрополь», осужденная уже пытается оспорить наказание. 7 августа адвокат женщины подал апелляционную жалобу в вышестоящий суд.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Спал на полу, ел с миски: на Ставрополье приемные родители держали сына взаперти за решеткой

Ребенка, спавшего на полу в приемной семье из Георгиевска, вернули в детдом [фото] (подробнее)

Приемная мать на Ставрополье получила 3,5 года за истязание детей-инвалидов

Злоумышленница просто так постоянно наказывали ребят, избивая разными предметами (подробнее)