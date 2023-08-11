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НовостиПроисшествия11 августа 2023 11:09

Приемная мать на Ставрополье получила 3,5 года за истязание детей-инвалидов

Злоумышленница просто так постоянно наказывали ребят, избивая разными предметами
Данил ЮРКОВ
3,5 года колонии получила приемная мать со Ставрополья за истязание детей

3,5 года колонии получила приемная мать со Ставрополья за истязание детей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Георгиевском округе Ставрополья 46-летней приемной матери вынесли приговор за истязание детей. Под опекой осужденной были 9-летний ребенок-инвалид и 4-летний мальчик с особенностями развития. Злоумышленница постоянно в целях воспитания наказывала детей, избивая их разными предметами, не давала им нормальной еды и не предоставляла средства гигиены.

— Женщина не исполняла обязанности по воспитанию мальчиков, не обеспечивала нормальным питанием, спальными местами, а также условиями личной гигиены, с учетом особенностей детей, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против приемной матери завели уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение. Там решили судьбу фигурантки.

— С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима, – уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.