Приемная мать на Ставрополье получила 3,5 года за истязание детей-инвалидов

3,5 года колонии получила приемная мать со Ставрополья за истязание детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Георгиевском округе Ставрополья 46-летней приемной матери вынесли приговор за истязание детей. Под опекой осужденной были 9-летний ребенок-инвалид и 4-летний мальчик с особенностями развития. Злоумышленница постоянно в целях воспитания наказывала детей, избивая их разными предметами, не давала им нормальной еды и не предоставляла средства гигиены.

— Женщина не исполняла обязанности по воспитанию мальчиков, не обеспечивала нормальным питанием, спальными местами, а также условиями личной гигиены, с учетом особенностей детей, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против приемной матери завели уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение. Там решили судьбу фигурантки.

— С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима, – уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.