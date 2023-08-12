Один турист погиб и семь пострадали в горах КБР из-за обвала породы

Там проходит популярный у альпинистов маршрут к леднику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кабардино-Балкарии при совершении похода по самому высокогорному району Кавказа, от альплагеря Безенги к леднику по долине Мижирги, под камнепадом погибли не два туриста, как сообщали в 5 часов утра, а один. Обновленные данные появились у представителей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, чья команда занимается эвакуацией семи, а не заявленных ранее трех, пострадавших. В 8:24 цифры скорректировали и в МЧС России:

- По предварительно информации, погиб один человек, - говорится в сообщении министерства. - По уточненной информации, пострадали пять человек из шести в одной тургруппе. Также под камнепад попала вторая группа из трех туристов. Среди них тоже есть пострадавшие.

Известно, что обе — прошли регистрацию в МЧС России. Обвал горной породы произошел в районе стоянки «Судейские ночевки», на высоте больше 3 тысяч метров, где альпинисты останавливаются отдохнуть или сбросить часть снаряжения для дальнейшего восхождения.

Стоянка «Судейские ночевки». Фото: caucasia.ru

Сперва в пресс-службе ГУ МЧС по КБР официально комментировали, что около 6 часов утра 12 августа в районе альплагеря Безенги группа из 5 человек попала под камнепад на высоте 3500 метров.

- По предварительной информации есть пострадавшие. На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 6 человек и 1 единица техники, - говорится в сообщении ведомства. В 8 часов утра в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде уточнили, что пострадали не три альпиниста, а семь, и один турист погиб.

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