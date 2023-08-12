Под камнепадом в КБР один турист погиб и семь пострадали

Стоянка «Судейские ночевки». Фото: caucasia.ru

Около шести часов утра в субботу, 12 августа 2023 года, в Черекском районе Кабардино-Балкарии группа из 5 человек попала под камнепад. В пресс-службе ГУ МЧС по республике рассказали, что обвал горной породы произошел примерно на высоте 3500 метров у стоянки «Судейские ночевки» в районе альплагеря Безенги.

Ранее появилась информация, что два туриста погибли и три человека получили травмы. Официально эту информацию в экстренных службах не подтвердили, указав лишь, что есть пострадавшие.

Директор лагеря Алий Анаев, рассказавший ТАСС об 1 погибшем и 5 пострадавших, отказался давать комментарий «КП-Северный Кавказ». При этом в Эльбрусском высокогорном спасательном отряде сообщают, что погиб один, а получили травмы семь альпинистов.

Стоянка «Судейские ночевки». Фото: caucasia.ru

- На поисково-спасательные работы выдвинулась команда Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 6 человек и 1 единица техники. Решается вопрос о применении авиации, - комментируют в МЧС Кабардино-Балкарии.