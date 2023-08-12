Пострадавшие доставлены в РКБ Нальчика. Фото: скриншот видео МЧС России

Вертолет МЧС России эвакуировал в Кабардино-Балкарии трех пострадавших при камнепаде туристов. Среди них девушка и парень с перебинтованной разбитой головой, который с трудом держится на ногах и был помещен в машину скорой на носилках. Доставив альпинистов медикам, воздушное судно возвращается за оставшимися в горах участниками тургруппы. Всего их было 6 человек. В том числе один погибший альпинист.

- 10:20 спасатели на вертолете эвакуировали в Республиканскую клиническую больницу Нальчика 3-х пострадавших и полетели на 2-й заход, - добавили в ГУ МЧС по республике.

В 5 часов утра 12 августа 2023 года поступила новость об обвале горной породы в районе стоянки «Судейские ночевки». Там проходит популярный у альпинистов маршрут по самому высокогорному району Кавказа, от альплагеря Безенги к леднику по долине Мижирги. Камнепад застал сразу две зарегистрированные в МЧС России туристические группы на высоте 3500 метров. В месте, где участники походов обычно останавливаются передохнуть или сбросить часть снаряжения для дальнейшего восхождения.

Стоянка «Судейские ночевки». Фото: caucasia.ru

Сколько человек во второй группе, ожидающей помощь в настоящий момент, не сообщается. Ранее в МЧС России лишь заявили, что среди ее участников тоже есть пострадавшие.

По состоянию на 11:41, врачам Нальчика переданы все пострадавшие. За два вылета, уточняют в МЧС России, эвакуировали 5 человек и тело погибшего альпиниста из Санкт-Петербурга.

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