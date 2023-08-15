Толпы доноров сдают кровь для пострадавших при взрыве в Махачкале

Горожане пришли сдавать биоматериал. Фото: Соцсети Фото: Иветта АВРААМОВА

Жители Дагестана сплотились против общей беды. В Республиканской станции переливания крови сейчас толпа доноров. Горожане пришли сдать биоматериал для пострадавших при взрыве на заправке в Махачкале.

Горожане пришли сдавать биоматериал. Фото: Соцсети

— Сотрудники РСПК на рабочих местах и принимают доноров. Мы не сомневались, что наши люди моментально пойдут помогать всем, чем могут, и все же просим отложить визит на станцию переливания на завтра. Запасы крови есть, доноров для их пополнения на данный час тоже уже немало, — заявили в минздраве республики.

В ведомстве также отметили, что станция переливания крови отправила свои запасы плазмы крови и ее компонентов в клиники Махачкалы для лечения пострадавших при взрыве на АЗС.

В минздраве также рекомендовали всем желающим сдать кровь обратиться в РСПК завтра.

Вечером 14 августа на АЗС в Махачкале произошел сильный взрыв. Предварительно причиной трагедии называют разрыв газового баллона в автосервисе. Площадь пожара — 500 квадратных метров.

Спасатели заявили о гибели 12 горожан, двое из них дети. Еще 50 госпитализированы с тяжелыми травмами. Все медицинские учреждения республики переведены на усиленный режим работы. Раненых из территориально близкого стационара эвакуировали в несколько крупных клиник.

По факту возгорания прокуратурой и следственным комитетом республики организована проверка.