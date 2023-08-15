Тормозили машины и снимали пожар: почему после взрыва в Махачкале погибло так много людей

Пожар привлек внимание всех проезжавших мимо автомобилистов. Фото: ГУ МЧС РФ

В больницах Махачкалы врачи продолжают оказывать помощь жителям республики, пострадавшим во время сильного пожара на автозаправке в пригороде Махачкалы. Всего в больницы попало более 70 человек. Увы, но 27 из тех, кто оказался в эпицентре взрыва, погибли, среди них есть дети.

"Сестра кричала: проезжай скорее"

ЧП на трассе ведущей из Махачкалы в сторону моря, случилось около десяти вечера. В это время на участке дороги в селе Новокули, в районе улицы Кулинская находилось много машин. Кто-то возвращался в город, кто-то напротив выезжал на природу. В этом направлении находятся гостиницы, турбазы, так что трафик тут всегда оживленный. Саид Д. также возвращался домой, в машине с ним сидела сестра. Они проехали гостиницу, магазин с принадлежностями для рыбалки и увидели, как возле расположенного справа здания СТО (автосервис, с услугами диагностики и ремонта), горит машина.

- Мне сестра стала кричать, что проезжать скорее надо. Там стояли люди толпой, машин много, горело очень сильно, стена огня, я начал объезжать все, пробку создали те, кто остановился. Успел выехать до забора, который сразу после станции и раздался взрыв сильный. Мы уже были в метрах 40, но оглушило, сестра кричит, говорит уезжать надо. Я вышел пошел в сторону пожара и тут еще один взрыв раздался – уже огонь и на другой стороне начался. Везде кричали страшно, там еще машины остановились, бежали люди, которые стояли на дороге до заправки. Прямо на дороге люди лежали, мы помогали тем, кто мог идти. Я к мужчине кинулся, ему прямо в голову большой кусок стены прилетел, говорю чем помочь, а он уже шахаду читает (слова, которые должен мусульманин сказать перед смертью, показав что уверовал в Аллаха – прим. ред). Женщина кричала, стояла на коленях , искала сына.

Саид успел проскочить самое опасное место. Автор видео, разлетевшегося в соцсетях, оказался как раз в эпицентре происходящего. Он также ехал на пассажирском сиденье в машине, за рулем был его друг. Водитель и пассажир переговариваются о пожаре, обращая внимание на то, как много людей выстроились у заборчика рядом с СТО, в опасной близости от пожара. Рядом с сервисом припаркованы не менее пяти машин, зачем-то остановился микроавтобус. Ради справедливости стоит сказать, что люди не только снимали все на видео, многие звонили в пожарную, спасателям. Но факт остается фактом: о технике безопасности забыли, слетевшись к огню как мотыльки. Все это авторы видео наблюдают буквально несколько десятков секунд и потом раздается взрыв. Дальше слышны только крики, стоны боли...

Взорвалась селитра

Местные жители говорят, что это сдетонировали емкости с селитрой, которые располагались рядом с СТО. Аммиачная селитра используется в качестве удобрения.

- Загорелась тех станция через стенку с которой находился склад с удобрениями . Селитра очень взрывоопасна . Взрыв был такой силы что находясь у мамы за 15 км в гостях волна дошла до нас и затрясся дом . Бензин и газ с такой силой не взрывается . Заправка только обгорела спереди , в ней находилась наша дальняя родственница , она отделалась царапинами только, - рассказывает местная жительница Айша.

От первого взрыва в соседних домах выбило стекла. Амирана, которая живет неподалеку, рассказывает, что в этот момент уже лежала с книжкой на диване: она даже не поняла, что случилось, как оказалась на полу, вот такой сильной была взрывная волна. Женщина признается, что только через несколько минут поняла, что что-то случилось на заправке.

Впрочем, взрыв на заправке – это уже третий этап. После детонации бочек с селитрой куски бетона, горящих стройматериалов полетели в сторону припаркованных машин, огонь по ним перебросился на заправку и по данным МЧС достиг двух цистерн с топливом. Они также взорвались. На появившихся уже после трагедии видео видно, что пострадало больше всего даже не само здание заправки, а хозпристройки рядом, ближе к находившимся цистернам.

К счастью, огонь удалось вовремя остановить и другие цистерны уже не детонировали, отметил глава республики Дагестан Сергей Маликов, поблагодарив за работу героических пожарных.

Вот так выглядит место трагедии сейчас. Это та самая станция техобслуживания. Фото: очевидцы

Люди ищут родных

Почему же оказалось так много пострадавших? В больницах оказались водители и пассажиры проезжавших мимо машин. Во многих были родители с детьми. Также пострадали работники самой СТО, автомойки. Жители Махачкалы продолжают разыскивать родных и близких:

- Там был мой племянник, работал на автомойке, может быть кто-то видел?

- Помогите найти брата, после взрыва на заправке не видели нигде.

- Распространите, мальчик лет 14, зовут Гасан.

Еще один мальчишка, которого разыскивают родные, - Султан Шихамиров. Он в свои 14 лет работал на заправке. Что с ним случилось? Бросился смотреть на огонь? Помогал пострадавшим? Может быть, его спасли добрые люди? Надежда у людей пока не умирает.

Тех, кто видел Султана или что-то знает о его судьбе, просят сообщить об этом

И совсем страшные слова:

- Их машину нашли. Жену опознали. Все… Это от родных, которые искали Курбана Юнусова, он ехал в машине с супругой и полуторогодовалым ребенком.

Среди погибших также жители соседних домов – не те, кто находился в зданиях, а вышедшие прогуляться, дойти до магазина. Соседи рассказали о гибели семьи с 18-летней дочкой: та беременная приехала из Москвы без мужа, побыть с мамой и папой. Ушли они все вместе. Также по данным жителей близлежащих домов, пропали двое мужчин, которые жили неподалеку, пока информации о них нет.

Сейчас на месте работают следователи и полиция. Уже установлена личность владельца автосервиса, с которого начался пожар. Ему предстоит ответить за несоблюдение требований промышленной безопасности.

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