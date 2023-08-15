Увидела живым и разрыдалась: трогательные кадры встречи выжившего при взрыве в Махачкале с матерью

Магомед оказался в эпицентре взрыва и чудом выжил. Фото: соцсети Фото: Залина ТАТАРОВА

Взрыв на СТО в Махачкале 14 августа, по последним данным, унес жизни 33 человек. Десятки пострадавших находятся в больницах, часть увезли санавиацией на лечение в Москву. Оказавшиеся в эпицентре взрыва очевидцы рассказали, что они пережили этой ночью.

Водитель Магомед во время трагедии застрял в пробке прямо возле загоревшейся станции техобслуживания. Из-за пожара образовался затор на трассе, а возле здания скопились десятки зевак.

— Когда я подъехал, уже был пожар. Уже машины останавливались, пробка образовалась. В этот момент я оказался прямо рядом с пожаром. Люди останавливались, кто чем мог помогать. Потом хлопок… В доли секунды все случилось, — рассказал Магомед.

После удара он на короткое время потерял сознание. Из-за шока Магомед не помнит, загорелась ли его машина и как он получил ранение — перелом руки.

— Пришел в себя, все вокруг горит. Выбежал, метров двести пробежал, и произошел второй взрыв, — вспоминает очевидец.

Услышав о взрыве, родные Магомеда немедленно приехали к месту происшествия. Они оказались в числе десятков жителей Дагестана, которые в отчаянии разыскивали своих близких.

Семье Магомеда повезло — он выжил и вернулся к родне. Трогательные кадры его встречи с матерью попали в сеть. Женщина, захлебываясь рыданиями, обнимает потрепанного, но живого сына.

Своими воспоминания поделился и сотрудник автозаправки напротив СТО.

— После взрыва все на голову свалилось. Мне на голову что-то упало, но я остался в сознании. Кого смогли вытащили. Было темно, ничего не видно, — рассказал он.

Кошмарную ночь пережили и жители соседних домов. Взрывную волну почувствовали жители нескольких районов Махачкалы, в ближайших зданиях выбило стекла.

В соседнем доме волна от взрыва разнесла крышу Фото: СОЦСЕТИ

— Позвонила дочка, говорит, был взрыв какой-то, окна полетели. Я приехал, смотрю: все окна побиты, дверь погнута. Короче, такой кошмар. Забрался наверх — на крыше дыры, бетонные плиты упали.

Дыры в потолке образовались в одном из соседних домов после взрыва Фото: СОЦСЕТИ

Позднее власти Дагестана поблагодарили местных жителей. Одни, рискуя собой, бросились помогать спасателям, искать и вытаскивать погибших и раненых из-под завалов. Другие — помчались к ближайшей станции переливания крови. В короткие сроки они обеспечили больницы необходимым запасом.

Расследованием причин возгорания и взрыва занимаются следком и прокуратура. По неофициальной версии, на СТО находился склад селитры, который сдетонировал во время пожара. Тем временем долгие часы после локализации огня спасатели и местные жители разбирали завалы в поисках оставшихся под обломками людей.

15 августа в Дагестане объявили днем траура. Для пострадавших открыли телефон горячей линии после пожара: 8 (8722) 39 99 99.

— Она будет функционировать во взаимодействии с МЧС, МВД и Минздравом республики. По номеру можно будет узнать о пострадавших в результате трагедии и принятых мерах, — пояснили в минздраве республики.

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