Рассказываем о причинах трагедии, почему жертв могло бы быть меньше или не быть вообще Фото: СОЦСЕТИ

В Дагестане произошло крупнейшее за 24 года ЧП. Поздним вечером 14 августа загорелся автосервис на трассе в Махачкале. В первый час никто и представить не мог, какой катастрофой обернется пожар. На зарево от пламени в станции обслуживания люди слетелись как мотыльки. Очевидцы не спешили отгонять свои машины и бежать подальше. Пожар на техстанции прямо напротив АЗС снимали на видео! Это одна из причин, почему жертв оказалось так много.

Видео снято за секунды до взрыва Фото: СОЦСЕТИ

- На видео четко видно, как много людей стоит в непосредственной близости к первому пожару на техстанции напротив АЗС и... Не принимают никаких мер безопасности, относятся к происходящему, как к шоу, - рассказывает житель Дагестана.

Плюс к этому АЗС и станцию окружали жилые высотки и дворы частного сектора. А взрыв был такой мощный, что образовался глубокий котлован в асфальте, разорвало на куски стоявшие в том районе машины и выбило окна в домах поодаль от заправки. К тому же участок трассы, где находились АЗС и станция, проходит в районе пляжа «Черных камней». И это федеральное шоссе с интенсивным трафиком, в том числе у туристов. «Комсомольская правда» собрала все подробности о пожаре и взрыве на АЗС в Махачкале к этому часу.

Хронология взрыва в Махачкале 14 августа 2023

В 10 часов вечера 14 августа команда МЧС Дагестана приступила к тушению, и семь бригад скорой выехали к АЗС. Местные, рискуя собой, прорывались на территорию искать раненых. Спасатели оценивали охваченную пламенем площадь в 500 кв.м. Работали 70 человек и 20 единиц техники. Врачи на месте реанимировали пострадавших. В сети публиковали фото пропавших: тех, кто мог оказаться на месте взрыва либо перестал выходить на связь — взрослые, подростки и совсем маленькие дети 2-5 лет.

Пропавшие при взрыве. Фото: МВД Дагестана

- Нашли девочку возле заправки во время взрыва. Она находится в Новолакской больнице, если вдруг кто знает родителей или ее, обратитесь в больницу, - подписывали снимок с девочкой.

Та самая девочка, чьих родителей искали после взрыва Фото: СОЦСЕТИ

Позже появится информация, что ее матери оторвало ногу и нашлась тетя ребенка. Менее чем через час глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о первых жертвах: 5 погибших и 10 пострадавших.

Видео момента взрыва в Махачкале 14 августа

О том, что прогремел сильный взрыв, стало известно ближе к полуночи из видео очевидцев и комментария министерства здравоохранения Дагестана об уже 15 пострадавших при взрыве, в числе которых оказался первый ребенок. И хотя запасов крови у медиков хватало, к тому времени в Республиканской станции переливания уже выстроились длинные очереди из доноров.

- Не ожидал увидеть такую толпу, - снимает видео парень возле РСПК. - Такой сплоченный народ. Люди заходят, новые идут и идут.

Толпы приходили сдавать кровь для раненых Фото: СОЦСЕТИ

Около часа ночи МЧС России скорректировало сводку — насчитали больше 60 пострадавших и минимум 12 погибших. В минздраве Дагестана уточнили, что погибших детей было уже двое и в числе раненых — еще 13 несовершеннолетних. По неофициальной информации, школьники ехали в микроавтобусе по трассе, который оказался фактически в эпицентре взрыва. Обугленная маршрутка действительно была среди других автомобилей. Но следственный комитет эту версию опровергает. Скорее всего, какие-то дети сбежалась посмотреть пожар из ближних домов, другие находились в машинах рядом.

Это может быть микроавтобус, который перевозил группу детей. Фото: СОЦСЕТИ

В то же время появилось видео с пострадавшим работником АЗС. С его слов, взрыв прогремел напротив, где автосервис:

- Напротив в автосервисе что-то горело. Перешло на нашу заправку. После взрыва все на голову свалилось. Кого смог, вытащил. Было темно, пыль, ничего не видел. Тот, кто со мной был, тоже жив, - рассказывал уцелевший парень в машине скорой.

Работник АЗС утверждает, что сначала прогремел взрыв через дорогу. Фото: СОЦСЕТИ

Главный врач Республиканской клинической больницы Вишневского в Махачкале сообщал о 25 уже поступивших пострадавших и продолжающих поступать — в состоянии средней степени тяжести, которым не показано оперативное вмешательство. Тем не менее в готовность привели самолет Ил-76 МЧС России с медицинскими модулями, которые предназначены в том числе для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких детей. В 6 утра борт с ранеными вылетел в Москву. В это время больше 70 спасателей, в том числе с болгарками и на КамАЗах, продолжили разбор завалов.

Список погибших и пострадавших при взрыве в Махачкале 14 августа 2023 года

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура по 27 погибшим. Именно столько человек по данным на 8 часов утра стали жертвами взрыва на АЗС Махачкалы. Пострадавших по информации Меликова — 102 человека. В 9 часов утра в МЧС России сообщили о еще трех погибших, чьи тела нашли при разборе завалов. Число раненых тоже скорректировали. Поэтому по последней информации, погибли 30 человек и пострадали 105. На данный момент известно о 35 погибших.

Публикуем неполный список пострадавших при взрыве в автосервисе в Махачкале.Республиканская клиническая больница:

1) Кошелев А. А. 01.03.1967

2) Джабраилов А. Н. 15.04.1992

3) Гаджиева П. А. 18.02.1985

4) Гацайниева Л. К. 29.10.1967

5) Саадулаев М. М. 25.10.1994

6) Хикунов Г. Ш. 19.10.1999

7) Алиев А. Г. 05.07.1991

8) Киригман

9) Дибиров А.

10) Муртазалиев М. М. 18.10.1993

11) Гасанов В. Г. 01.02.1994

12) Мирзаева А. К. 31.01.2021

13) Мирзаева С. А 24.06.1992

14) Рамазанов М. Ш. 30.03.2020

15) Худиси Юсуп

16) Маркова А. В. 17.02.1974

17) Хасбулатов И. М. 24.10.1983

18) Алиев М. А 23.08.2002

19) Ханапиев М. М. 11.05.1976

20) Саидахмедов Р. М. 05.09.1974

21) Магомедова З. З. 14.09.1982

22) Ганапиев

23) Мусаева П. И. 11.08.1993

24) Тимур

25) Мирзаев К. Г. 1991

26) Неизвестный мужчина

27) Магомедов А. М. 1981

Республиканский ортопедо-травматологический центр:

28) Гасанов К. А. 11.08.2002

29) Алиев А. А. 03.08.2002

30) Дибиргаджиев М. М. 13.04.1989

31) Дибиргаджиева Р. М. 02.02.1994

32) Хаджаев С. Х. 01.05.2005

33) Камаев Р. К. 18.09.1967

34) Абдурахманов Д. М. 22.01.1986

35) Гусейнов Р. И. 04.09.1979

36) Далиев К. Я. 10.06.1986

37) Алиев М. А. 29.05.2002

38) Гусейнов Г. М. 06.08.1996

39) Казимагомедов Г. 14.07.2000

40) Муртазалиев М. М. 07.05.1990

41) Раимов И. А. 28.11.1981

42) Исрафилов М. Т. 03.11.1986

43) Тагиев Ф. А. 27.07.1994

44) Исмаилов Г. М. 13.01.1987

45) Дубукулаев

46) Базанов К. А. 11.08.2002

47) Батыров М. К. 29.10.1981

48) Визовый М. А. 11.08.1981

49) Насрудинов Р. П. 01.11.1980

Городская клиническая больница №1:

50) Гамидов Г. Г. 13.06.1996

51) Саидов М. З. 07.09.1989

52) Мургазалиев Г. М. 1989

53) Даллаева Е. 1978

РБ №2 СМП:

54) Курбанов С. М. 13.12.1986

55) Шахбанов Р. Ш 15.05.1983

56) Исмаилов М. Х. 22.09.1979

57) Мустафаев Х. М. 09.12.1993

58) Гусейнов М. А. 11.03.2005

59) Паридалиев А. А. 1992

60) Амиралиева З. А. 07.01.1987

Детская республиканская клиническая больница:

61) Амиралиева Г. Х. 07.04.2009

62) Магомедов З. 2014

63) Магомедов Р. 2015

64) Абдулаев А. 2013

65) Магомедов А. 2013

66) Амиралиев М. 2012

67) Ахмедов М. 2008

68) Рамазанова Ш. 2012

69) Магомедов М. 2008

70) Мургазалиева А. Г. 2016

71) Мургазалиева Э. 2020

72) Магомедов М. 2009

73) Нурмагомедов Ф. 2010

Медико-санитарная часть МВД Дагестана:

74) Мусаев М. Ш. 1981

75) Рамазанов М. А. 23.06.1990.

Выплаты погибшим при взрыве в Махачкале 14 августа 2023

В Дагестане из резервного фонда республики семьям погибших заплатят 1 млн рублей в качестве материальной помощи. Об этом решении объявил Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва на АЗС. А тем, кто получил тяжкий вред здоровью — 400 тысяч рублей, легкий вред — 200 тысяч.

Что сейчас на месте взрыва в Махачкале

С раннего утра продолжается разбор завалов. На месте взрыва образовалась воронка как после падения снаряда.

Кадр из квартиры дома напротив взорвавшейся технической станции Фото: СОЦСЕТИ

Жильцы домов напротив пишут, что именно там стояла техническая станция обслуживания.

Воронка на месте взрыва Фото: СОЦСЕТИ

И говорят, что в ней могла храниться аммиачная селитра. А значит самый мощный взрыв произошел именно в этой точке.

По словам очевидцам, взрыв произошел в постройке на фото слева, то есть через дорогу от АЗС

Стены ближних домов посечены и разрушены, машины, больше напоминающие груду металлолома, стоят обугленные. Везде разбросаны фрагменты кровли, автомобилей, балки. Помощь спасателям оказывают местные.

Уголовное дело по факту взрыва АЗС в Махачкале

Следственный комитет Дагестана 15 августа завел уголовное дело по факту взрыва АЗС в Махачкале по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи устанавливают причины ЧП. Фото: СУ СКР по РД

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновного лица, назначены судебно-медицинские и другие необходимые экспертизы, - комментирует прес-служба ведомства.

Поскольку расследование представляет особую сложность, уголовное дело для организации расследования передано в третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.