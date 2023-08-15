СКР завел уголовное дело: количество погибших после взрыва в Дагестане выросло до 27

Количество жертв взрыва АЗС в Дагестане выросло до 27. Фото: СКР по Дагестану/соцсети Фото: Данил ЮРКОВ

В Махачкале после взрыва в автосервисе, который перекинулся на заправочную станцию, количество погибших выросло до 27, в том числе трое детей. Об этом сообщили в республиканском центре медицины катастроф. Пострадали по крайней мере 66 человек, 10 из которых в тяжелом состоянии. Врачи помогают им, количество жертв происшествия может увеличиться. Следователи не остались в стороне и начали разбирательства.

Предварительно, взрыв произошел из-за опасной работы автосервиса. Во время технического обслуживания машины по пока неустановленной причине произошел пожар, который быстро распространился по, вероятно, техническим жидкостям. Произошел взрыв, и огонь перекинулся на АЗС, там, в свою очередь, произошел еще один взрыв. По всей видимости, сдетонировал баллон.

Следователи завели дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

— Принимая во внимание, что расследование данного преступления представляет особую сложность, уголовное дело для организации расследования передано в третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

Разбирательства по факту происшествия продолжаются. Следователи устанавливают все обстоятельства, приведшие к трагедии. Назначены экспертизы, виновника трагедии ищут.

Напомним, что на заправке Нафта-24 ночью 14 августа прогремел взрыв. По словам, местных жителей, это одно из самых людных мест в городе. Пламя охватило не только здание, но и десятки машин. МЧС отправили на место взрыва 260 человек и 80 единиц техники. Там разбросаны тела потерпевших, дома остались без газа.

Люди собрали длинную пробку, чтобы помочь пострадавшим и довезти их до больницы. Среди 66 пострадавших 13 – несовершеннолетние, взрывная волна задела всех, кто находился в эпицентре взрыва. Все медучреждения Дагестана перевели на усиленный режим работы.

На место ЧП вылетел заместитель министра здравоохранения России. Виктор Фисенко координирует работу по оказанию помощи пострадавшим от взрыва. Неравнодушные люди собрались толпами у станции переливания крови для помощи жертвам взрыва. В минздраве же сказали, что ресурсов достаточно, и попросили приходить утром.

Огонь удалось потушить только спустя четыре часа, его площадь составила 600 квадратных метров. Пожарные пролили конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Огонь пошел на дома, несколько человек погибли, десятки пострадали: что известно о мощном взрыве на заправке в Махачкале

Двенадцать человек погибли при взрыве заправки в Махачкале (Подробности)

Толпы доноров сдают кровь для пострадавших при взрыве в Махачкале

В Махачкале доноры жертвуют кровь для пострадавших (Подробности)

Разбросанные тела, 13 детей в больнице, дома без газа: что известно о взрыве заправки в Махачкале 14 августа

При взрыве заправки в Махачкале 14 августа пострадали 13 детей, погибли двое (Подробности)