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После взрыва на СТО, который перекинулся на заправочную станцию в Махачкале, число погибших выросло до 30, пострадали 102 человека, и эта цифра продолжает расти. Утром было известно о 27 умерших, но сотрудники МЧС, до сих пор разбирающие завалы и ищущие людей, нашли еще три жертвы происшествия.

В Дагестане объявили День траура, пострадавшим и семьям погибших выплатят от 200 тысяч до 1 млн рублей. О таком решении объявил Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва на АЗС.

Предварительно, причиной трагедии стала опасная работа автосалона, в нем взорвался баллон, огонь распространился по зданию и дошел до заправки. В результате бензин загорелся и сдетонировал. Произошел взрыв, унесший десятки жизней.

За за дело взялись следовали – заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Разбираться с этим будет третий отдел по расследованию особо важных дел.