Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших наутро после взрыва заправки в Махачкале Фото: СОЦСЕТИ

Накануне в Махачкале страшная трагедия унесла десятки жизней. Автозаправка в районе «Черных камней» загорелась, огонь перекинулся на баллоны с топливом, и прогремел мощнейший взрыв. «КП-Северный Кавказ» собрала последние новости о происшествии к этому часу.

В результате взрыва пострадали, по последним данным, как минимум 66 человек. Большинство из них находились вне территории заправки. На месте и затем в больницах скончались 27 человек, но список погибших и пострадавших продолжает расти.

После трагедии следком возбудил уголовное дело по факту взрыва. По версии следователей, возгорание и взрыв произошли около 21:50 на станции техобслуживания автомобилей во время ремонта.

Что произошло на заправке в Махачкале 14 августа 2023 года

Взрыв был настолько мощный, что от заправки практически ничего не осталось, а в земле образовался котлован. В соседних зданиях взрывной волной выбило окна. Обвалились куски стен, сгорели машины поблизости.

После мощнейшего взрыва в земле образовался котлован Фото: СОЦСЕТИ

Огонь быстро перекинулся на ближайшие автомобили и здания. Спасатели эвакуировали людей из соседних домов. В это время местные жители, рискуя жизнью, помогали спасателям искать и вытаскивать раненых.

Больницы Махачкалы оказались переполнены, медики не справлялись с огромным потоком пострадавших. Руководство Чеченской республики направило в соседний регион дополнительные бригады врачей. Ночью на место выехал первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, а наутро в Махачкалу вылетел самолет МЧС, чтобы доставить тяжело раненых людей в Москву.

— На борту воздушного судна установлены медицинские модули для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. В полете пострадавших будут сопровождать врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи и специалисты Минздрава России, — сообщили в МЧС.

А пока медики всеми силами пытаются помочь пострадавшим, спасатели продолжают работать на месте трагедии. Пожар локализовали к 1:21 ночи. С утра около 70 пожарных разбирают завалы и ищут людей под обломками. На месте работают в том числе и кинологи. В 6:30 утра группа специалистов МЧС Дагестана и Главного управления выехала на помощь администрации Махачкалы в оценке ущерба.

Момент взрыва заправки в Махачкале 14 августа 2023

Соучредитель автозаправки Гусейн рассказал СМИ детали трагедии. По его словам, пожар начался в соседнем здании, которое затем сдетонировало, и пламя перекинулось на АЗС. Сотрудники станции пытались предотвратить пожар — подготовили огнетушители, перекрыли краны, пытались отогнать все машины.

— Все произошло быстро... взрыв был такой мощи, что ничего не помогло, — рассказал представитель заправки.

Список пострадавших при взрыве на заправке в Махачкале 14 августа 2023 года

Тем временем жители Дагестана обращались в полицию с фото и именами пропавших без вести близких. За ночь МВД опубликовало объявления о поиске 12 человек.

На станции переливания крови в Махачкале образовалась очередь. Всю ночь горожане приезжали, чтобы сдать кровь для пострадавших, хотя уже через два часа после трагедии власти объявили, что запасов уже хватает.

В социальных сетях публикуют список пострадавших. Его достоверность пока официально не подтверждалась.

День траура в Дагестане 15 августа 2023 года

Власти республики объявили 15 августа днем траура в Дагестане. Развлекательные мероприятия по всей республике в этот день отменены, флаги на госучреждениях приспущены.

Материальную помощь выделят из резервного фонда Дагестана пострадавшим и семьям погибших, объявил глава республики Сергей Меликов. Близкие умерших получат выплаты в размере 1 миллиона рублей. Получившим тяжкий вред здоровью отправят по 400 тысяч рублей, легкий вред — по 200 тысяч рублей.

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