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День траура по погибшим после взрыва в Махачкале объявили в Дагестане 15 августа 2023 года. На территории всей республики будут приспущены флаги, культурным учреждениям и телеканалам предложат отменить развлекательные программы. После взрыва на СТО, перекинувшемся на заправочную станцию, погибли 27 человек, еще 102 пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Следователи завели уголовное дело.

— Из резервного фонда РД семьям погибших выделят материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Об этом решении объявил Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва на АЗС, – рассказали в пресс-службе администрации главы республики.

Пострадавшим также выделят помощь: за тяжкий вред здоровью выплатят 400 тысяч рублей, а за легкий – 200 тысяч. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы и искать людей, работают и кинологи. Количество пострадавших и погибших может увеличиться.