«Он вытаскивал раненых, один ребенок умер на его руках»: парень из Махачкалы стал героем, спасая людей после взрыва у заправки

Очевидцы бросались помогать землякам, рискуя своими жизнями. Фото: Минздрав России

Спасатели, следователи, другие службы продолжают работать на месте взрыва в Махачкале, случившегося около 22 часов 14 августа. Он унес десятки жизней, еще больше сотни человек пострадали. На помощь приходили не только спасатели, медики, силовики, но и обычные люди.

Кадр из квартиры дома напротив взорвавшейся технической станции Фото: СОЦСЕТИ

ЕЛЕ ДЕРЖАЛСЯ НА НОГАХ, НО ВЫТАСКИВАЛ РАНЕНЫХ

Многие рисковали собственной жизнью, оставаясь на пожарище до последнего. Про одного такого героя корреспонденту «Комсомольской правды» рассказал очевидец событий Исмаил Муртазалиев. Исмаил в Махачкале работает, и как раз недалеко от той самой заправки. Когда услышал, что рвануло, вместе с другими рабочими поехал туда, где до неба поднималось зарево.

- Когда приехали туда, близко уже никого не подпускали, поэтому мы не могли бы ничем помочь. Стояло оцепление, всех просили отходить на безопасное расстояние. Мы увидели десятки раненых и погибших. Жар, не подойти, - вспоминает мужчина. – Там уже работали службы, но видно, что остался и кто-то из простых людей, кто приехал раньше нас и помогал. Один парень запомнился, оттаскивал раненых буквально пока на ногах мог держаться. Я потом не выдержал, подошел к нему, пожать руку.

Оказалось, парня зовут Гасан, 20 лет. Его дом находится рядом с заправкой, и во время взрыва парень находился на улице. Поэтому сразу бросился на помощь раненым.

- Гасан много человек вытащил из пожара, хотя рисковал своей жизнью, - рассказывает Исмаил. - К несчастью, один ребенок у него прямо на руках умер, это его потрясло… Сам парень не пострадал, руку только чуть повредил. Но эмоциональное состояние его не описать словами.

Следователи устанавливают причины ЧП. Фото: СУ СКР по РД

НЕ ХОЧЕТ ВСПОМИНАТЬ ТОТ УЖАС

Когда внутри уже остались только оперативные службы, Гасан попросил Исмаила подвезти его до местной больницы, - там сдавали кровь для пострадавших. Поехали вместе.

- Без очереди пропускали людей с первой положительной и отрицательной группой крови, - рассказывает Исмаил. – Мы дождались, сдали. И уже можно было ехать обратно.

По пути домой выяснилось, что дорогу в районе взрыва перекрыли, Гасана провожали пешком. Исмаил говорит, что парню сейчас очень тяжело. Общаться с журналистами, да и вообще вспоминать тот ужас он не хочет, попросил никому не говорит, как его отыскать.

- Но рассказать-то можно о нем, - говорит Исмаил. – Столько людей будут благодарны ему за спасенные жизни, он обязательно это почувствует.

Напомним, 14 августа в Дагестане случилось крупнейшее ЧП. В Махачкале рядом с дорогой загорелся автосервис, люди смотрели, как полыхает здание, а потом вдруг случился мощнейший взрыв на складе с селитрой, что буквально в десятке метров.

Затем по машинам огонь перекинулся на заправку на противоположной стороне дороги, взорвался резервуар с топливом.

По словам очевидцам, взрыв произошел в постройке на фото слева, то есть через дорогу от АЗС

Пострадали 115 человек, погибли 35. В больницах находятся 62 человека, в том числе 16 детей, сообщили в Минздраве России.