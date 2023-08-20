Даже потеряв обе ноги, иранский альпинист не бросил главную страсть своей жизни. Фото: личный архив героя публикации Фото: Залина ТАТАРОВА

В 2016 году трагическая авария лишила Саджада Саларванда обеих ног. Но внезапно обрушившаяся на него инвалидность не сломила дух профессионального альпиниста из Ирана. Через 7 лет после аварии параальпинист приехал в Россию покорять Эльбрус.

О том, чтобы покорить самую высокую гору Европы, Саджад мечтал еще до аварии. Он уверен, что именно его альпинистская закалка помогла ему пережить трагедию.

Как Саджад Саларванд лишился ног

В марте 2016 года Саджад в одиночку ехал в Тегеран. Другая машина, которая на скорости неслась по трассе, врезалась в его автомобиль и отбросила его к обочине. Из-за силы удара стальное ограждение на трассе сломалось и проткнуло дверь авто, в доли секунды отрубив водителю обе ноги.

— В ту ночь я был один, и до прибытия спасательных машин мои альпинистские навыки помогли мне выжить. К счастью, я не потерял сознание. Я привязал ремень к отрезанной от колен левой ноге, а другую связал веревкой. Затем я вытянул ноги вверх, чтобы предотвратить кровотечение. Будучи инструктором по альпинизму, я прошел медицинские курсы и знал, что при перерезании артерий первое, что нужно сделать, это остановить кровотечение, — рассказал Саджад леденящие кровь детали аварии.

Биография Саджада Саларванда, альпиниста из Ирана без ног

Отойдя от шока и получив медицинскую помощь, спортсмен сразу же решил, что горы не бросит. Через полгода после аварии он смог получить протезы, а еще через два месяца возобновил тренировки.

Протезы вместо ног не мешают Саджаду жить активной жизнью Фото: Личный архив героя публикации

— Через 15 месяцев после аварии, за полтора дня, мне удалось подняться на вершину горы Дамаванд (высочайшая точка Ирана и всего Ближнего Востока, 5610м над уровнем моря — прим.) с южного фронта. Только профессиональные альпинисты с прекрасным физическим здоровьем могли подняться на гору за столь короткий промежуток времени. Мне снова удалось побывать на крыше Ирана, как и за несколько дней до аварии. Теперь я первый иранец, который поднялся на гору Дамаванд с двумя искусственными ногами, — вспоминает альпинист.

За семь лет после аварии Саджад Саларванд еще несколько раз поднялся на высочайшую гору Ирана. А летом 2023 года он приехал покорять уже Эльбрус. Восхождение началось в августе в команде 25 человек.

Безногий альпинист из Ирана впечатлил Федерацию альпинизма КБР Фото: Личный архив героя публикации

— Была очень плохая погода, было ветрено, трудно подниматься. Я даже сомневался, может, нужно отменить вообще. Он очень сильный человек, духовно и физически. Говорил, что назад дороги нет, хочет только вперед, — поделился другой участник экспедиции Реза Бардаран.

Но несмотря на плохую погоду, альпинисты не отступили. Высота была покорена, мечта Саджада — исполнена.

— Через несколько минут мы заберем Золотую Кирку у Федерации Альпинизма Республики Кабардино-Балкария и привезем ее в Иран, — поделился достижением безногий альпинист в своих соцсетях.

Следующая цель «иранского супергероя» — гора Килиманджаро, высочайший пик Африки. Его Саджад планирует покорить уже в декабре этого года.

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