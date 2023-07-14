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14 июля 2023 8:10

Выиграл забег на 160 км: как нейрохирург с 30-летним стажем из Кисловодска стал марафонцем

Нейрохирург из Кисловодска Михаил Ившин выиграл забег на 160 км по горным тропам
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Бегом по горным тропам нейрохирург из Кисловодска занимается уже 8 лет

Бегом по горным тропам нейрохирург из Кисловодска занимается уже 8 лет

Фото: Личный архив героя публикации

Для большинства людей пробежать три километра и выжить — уже нелегкая задача. Даже для молодых и здоровых. А как насчет 160 километров? По бездорожью? Для 59-летнего нейрохирурга из Кисловодска — легко!

В рамках проекта «[Не]Обычные люди» редакция «КП — Северный Кавказ» поговорила с трейлраннером Михаилом Ившиным о том, как он сочетает спасение людей и беговые рекорды, почему его привлекает бездорожье и как пережить марафон в непредсказуемых горах.

Михаил Борисович родился и вырос в Удмуртии, закончил университет в Ижевске. После учебы работал неврологом в по распределению в родном регионе. В 1991 году переехал в Кисловодск, а через три года переспециализировался, и с тех пор работает в нейрохирургии — уже почти 30 лет!

— Всю жизнь я в спорте. В Удмуртии в те времена были распространены лыжный спорт и биатлон, я этим тоже занимался. Помимо этого, конечно, в детстве приходилось чистить снег, колоть дрова — вся та работа, которую сейчас молодежь себе не представляет. Жизнь в деревянном доме, с печным отоплением, удобствами на улице. Отсюда закалка, желание двигаться, — рассказал медик «Комсомольской правде».

Забеги по горным тропам помогают оставаться в форме для долгих операций

Забеги по горным тропам помогают оставаться в форме для долгих операций

Фото: Личный архив героя публикации

Бегать он начал после переезда на Ставрополье. Трейлраннингом — бегом по бездорожью, увлекся в 2017 году. Коротким забегам предпочитает длинные дистанции — еженедельно врач пробегает от 80 до 140 км. В месяц его пробег составляет от 320 до 560 км.

Любит бегать по горам, ровная дорога для Михаила Борисовича — это скучно. И где лучше на полную развернуться с таким увлечением, чем на Кавминводах?

По словам Ившина, бег по горным тропам не только держит его в форме, но и влияет на работу, пусть и не напрямую. Тренировки помогают мобилизоваться, дольше сохранять сосредоточенность и лучше переносить долгие утомительные операции.

Участники забега на "пит-стопе"

Участники забега на "пит-стопе"

Фото: Личный архив героя публикации

— Есть ограничения из-за возраста, но все равно, глядя на свою таблицу результатов, понимаю, что еще что-то могу, и радуюсь этому, — признался Михаил Ившин корреспонденту.

В горах, впрочем, человека ожидает масса непредсказуемых ситуаций. Только на этой неделе в Дагестане блогер-путешественник застрял вместе с машиной над обрывом, а в Северной Осетии чудом спасли сорвавшихся вниз трех туристов. И происшествия не всегда заканчиваются счастливо — в феврале этого года, например, в горах КБР погиб сноубордист из Воронежа.

Михаил Борисович не питает иллюзий о безопасности выбранного им спорта.

— Опасность подстерегает человека в любом месте. В городе рискуешь жизнью, даже переходя дорогу. Но, конечно, горы это не шутки. Я много читал, общался с профессионалами перед тем, как начать заниматься горным трейлраннингом. И собственный опыт походов в горы дал много знаний. Я могу оценить риски, прогнозировать, и таким образом минимизирую опасность. Бывают, конечно, непредвиденные ситуации — стихийные бедствия, неполадки с организмом — но в целом, если подходить с умом, это очень спокойный вид спорта. Тот же альпинизм в разы тяжелее и опаснее, — поделился марафонец.

59-летний марафонец не раз обходил в забегах молодых спортсменов

59-летний марафонец не раз обходил в забегах молодых спортсменов

Фото: Личный архив героя публикации

Альпинизм — это следующая цель нейрохирурга из Кисловодска. По его словам, трейлраннинг он считает хорошей подготовкой к более тяжелому и опасному покорению гор. Михаил Борисович планирует попробовать себя в восхождении через несколько лет — тогда ему будет уже больше 60 лет.

34-часовой забег на 160 километров он называет самой длинной дистанцией в своей практике на данный момент. Тогда маршрут стартовал в селе Былым в Кабардино-Балкарии и закончился уже в селе Камата в Северной Осетии. Были еще 170 километров вокруг Эльбруса, но тогда он бежал по относительно ровной поверхности.

— В горах погода меняется быстро, с собой, естественно, надо брать элементарные необходимые вещи. Обычно я приезжаю на тренировку, оставляю машину в каком-то месте, где можно укрыться от непогоды и рассчитываю дистанцию так, чтобы можно было быстро вернуться. Но доля риска, конечно, всегда остается, — поделился хирург.

В его семье, рассказал Михаил Борисович, он единственный увлеченный спортсмен. Он не возражает — бег в одиночку помогает ему сосредоточиться и очистить разум. Тем не менее недавно сын-подросток тоже проявил интерес к трейлраннингу, и медик обучает его бегать не только с удовольствием, но и максимально безопасно.

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