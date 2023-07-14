Выиграл забег на 160 км: как нейрохирург с 30-летним стажем из Кисловодска стал марафонцем

Бегом по горным тропам нейрохирург из Кисловодска занимается уже 8 лет Фото: Личный архив героя публикации

Для большинства людей пробежать три километра и выжить — уже нелегкая задача. Даже для молодых и здоровых. А как насчет 160 километров? По бездорожью? Для 59-летнего нейрохирурга из Кисловодска — легко!

В рамках проекта «[Не]Обычные люди» редакция «КП — Северный Кавказ» поговорила с трейлраннером Михаилом Ившиным о том, как он сочетает спасение людей и беговые рекорды, почему его привлекает бездорожье и как пережить марафон в непредсказуемых горах.

Михаил Борисович родился и вырос в Удмуртии, закончил университет в Ижевске. После учебы работал неврологом в по распределению в родном регионе. В 1991 году переехал в Кисловодск, а через три года переспециализировался, и с тех пор работает в нейрохирургии — уже почти 30 лет!

— Всю жизнь я в спорте. В Удмуртии в те времена были распространены лыжный спорт и биатлон, я этим тоже занимался. Помимо этого, конечно, в детстве приходилось чистить снег, колоть дрова — вся та работа, которую сейчас молодежь себе не представляет. Жизнь в деревянном доме, с печным отоплением, удобствами на улице. Отсюда закалка, желание двигаться, — рассказал медик «Комсомольской правде».

Забеги по горным тропам помогают оставаться в форме для долгих операций Фото: Личный архив героя публикации

Бегать он начал после переезда на Ставрополье. Трейлраннингом — бегом по бездорожью, увлекся в 2017 году. Коротким забегам предпочитает длинные дистанции — еженедельно врач пробегает от 80 до 140 км. В месяц его пробег составляет от 320 до 560 км.

Любит бегать по горам, ровная дорога для Михаила Борисовича — это скучно. И где лучше на полную развернуться с таким увлечением, чем на Кавминводах?

По словам Ившина, бег по горным тропам не только держит его в форме, но и влияет на работу, пусть и не напрямую. Тренировки помогают мобилизоваться, дольше сохранять сосредоточенность и лучше переносить долгие утомительные операции.

Участники забега на "пит-стопе" Фото: Личный архив героя публикации

— Есть ограничения из-за возраста, но все равно, глядя на свою таблицу результатов, понимаю, что еще что-то могу, и радуюсь этому, — признался Михаил Ившин корреспонденту.

В горах, впрочем, человека ожидает масса непредсказуемых ситуаций. Только на этой неделе в Дагестане блогер-путешественник застрял вместе с машиной над обрывом, а в Северной Осетии чудом спасли сорвавшихся вниз трех туристов. И происшествия не всегда заканчиваются счастливо — в феврале этого года, например, в горах КБР погиб сноубордист из Воронежа.

Михаил Борисович не питает иллюзий о безопасности выбранного им спорта.

— Опасность подстерегает человека в любом месте. В городе рискуешь жизнью, даже переходя дорогу. Но, конечно, горы это не шутки. Я много читал, общался с профессионалами перед тем, как начать заниматься горным трейлраннингом. И собственный опыт походов в горы дал много знаний. Я могу оценить риски, прогнозировать, и таким образом минимизирую опасность. Бывают, конечно, непредвиденные ситуации — стихийные бедствия, неполадки с организмом — но в целом, если подходить с умом, это очень спокойный вид спорта. Тот же альпинизм в разы тяжелее и опаснее, — поделился марафонец.

59-летний марафонец не раз обходил в забегах молодых спортсменов Фото: Личный архив героя публикации

Альпинизм — это следующая цель нейрохирурга из Кисловодска. По его словам, трейлраннинг он считает хорошей подготовкой к более тяжелому и опасному покорению гор. Михаил Борисович планирует попробовать себя в восхождении через несколько лет — тогда ему будет уже больше 60 лет.

34-часовой забег на 160 километров он называет самой длинной дистанцией в своей практике на данный момент. Тогда маршрут стартовал в селе Былым в Кабардино-Балкарии и закончился уже в селе Камата в Северной Осетии. Были еще 170 километров вокруг Эльбруса, но тогда он бежал по относительно ровной поверхности.

— В горах погода меняется быстро, с собой, естественно, надо брать элементарные необходимые вещи. Обычно я приезжаю на тренировку, оставляю машину в каком-то месте, где можно укрыться от непогоды и рассчитываю дистанцию так, чтобы можно было быстро вернуться. Но доля риска, конечно, всегда остается, — поделился хирург.

В его семье, рассказал Михаил Борисович, он единственный увлеченный спортсмен. Он не возражает — бег в одиночку помогает ему сосредоточиться и очистить разум. Тем не менее недавно сын-подросток тоже проявил интерес к трейлраннингу, и медик обучает его бегать не только с удовольствием, но и максимально безопасно.

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