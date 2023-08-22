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Происшествия22 августа 2023 6:40

Пенсионер со Ставрополья купил двух рабов за 20 тысяч для дачи и поплатился

На Ставрополье пенсионер купил двух рабов для работы на даче
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Мужчина в силу своего возраста уже не мог работать на своей даче

Мужчина в силу своего возраста уже не мог работать на своей даче

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не смог трудиться сам и купил себе рабов. Так поступил 71-летний дачник из Ставропольского края. Мужчина в силу своего возраста уже не мог работать на своей даче. Однако он нашел выход из ситуации — купил двух мигрантов за 20 тысяч рублей. Об этом «Комсомолке» рассказал источник, близкий к ситуации.

Решился пенсионер на это в конце 2022 года. Тогда он с двумя приятелями купил, словно вещи на рынке, 31-летнего мужчину и 27-летнюю женщину. Они приехали в Россию из Узбекистана на заработки, но угодили в рабство.

Пенсионер привез на дачу, располагающуюся в садовом товариществе «Авиатор» Шпаковского муниципального округа. Здесь мигранты трудились от заката до рассвета на земельном участке, пока их во время проверки не обнаружил участковый.

Покупка людей для пенсионера обернулась «уголовкой». Пенсионер стал фигурантом дела о незаконном лишении свободы и незаконной миграции. Мужчину арестовали и отправили в СИЗО. Его сообщника поместили под домашний арест, их третий приятель избежал уголовного преследования.

Сейчас правоохранители разыскивают продавцов рабов.

Ранее ставрополец с переломанными ногами рассказал о жестокой работе на на кошарах. Вместо обычной подработки он попал в рабство к цыганам.

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