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Происшествия23 августа 2023 13:32

Смертельное селфи: туристка из Пятигорска разбилась в горах Ингушетии

Туристка погибла на водопаде в Ингушетии во время селфи
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Фото: МЧС по РИ

Фото: МЧС по РИ

Трагедия произошла в туристическом месте Ингушетии. Жительница Пятигорска делала селфи и не устояла на ногах. Она упала с горы в пропасть. Об этом сообщают местные спасатели.

Инцидент произошел 23 августа примерно в 12:35 часов. Как рассказывают туристы, приехавшая полюбоваться красотами республики 62-летняя пятигорчанка, отправилась смотреть на Ляжгинский водопад.

Поднявшись до пика, туристка решила запечатлеть момент и сделать фото. Однако в процессе съемки пенсионерка не удержалась и упала с 30-метровой высоты.

Фото: МЧС по РИ

Фото: МЧС по РИ

Местный житель старался спасти женщину и вызвал отряд ВПСО «Армхи». Тем не менее, она уже не пришла в себя.

Сейчас над делом работают следователи.

Ранее в Кабардино-Балкарии в реке нашли мертвой 48-летнюю женщину. Тело обнаружили утром 12 июня возле села Байдаево, в русле реки Баксан. Очевидцы сообщали о том, что погибшая оступилась, делая селфи, свалилась в реку и разбилась о камни.

ЧППроисшествия: ЧП