Фото: соцсети

Трое подростков на велосипедах погибли в жутком ДТП под Пятигорском 23 августа 2023 года. Трагедия произошла на подъезде к городу. На трассе водитель грузового авто сбил насмерть детей 11, 12 и 13 лет и скрылся.

Под Пятигорском насмерть сбили трех велосипедистов 23 08 2023 - видео с места ЧП

Фото: ГИБДД по СК

Как рассказал министр спорта Ставрополья Борис Семеняк корреспонденту КП-Ставрополь, дети были на краевых соревнованиях первенства по маунтинбайку.

— Ехали с краевого первенства по маунтинбайку. Соревнование было многодневное. На обратном пути в нарушение протоколов решили ехать своим ходом, тренер ехала впереди на машине. Выехали на место, разбираемся, почему так произошло, — обозначил глава ведомства.

Фото: ГИБДД по СК

Согласно предварительным данным, молодые спортсмены были в сопровождении тренера, который почему-то двигался впереди колонны на легковушке.

— Потрясен случившимся, это страшное горе. Соболезную семьям, потерявшим детей. Мы обязаны досконально разобраться, как выполнялись протоколы безопасности при перемещениях спортсменов, что привело к такой трагедии, — сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Причина аварии

ДТП произошло 23 августа около 16:30 на 3 километре трассы «Обход города Пятигорска». Как сообщают в ГИБДД, водитель грузовой газели, не выдержав дистанцию, въехал в юных спортсменов. От полученных травм все трое детей скончались.

Правоохранители сообщают, что за рулем был 33-летний житель Петровского округа. МВД выясняют сейчас обстоятельства и степень ответственности сопровождающего и водителя ГАЗели.

Фото: ГИБДД по СК

На месте сейчас экстренные службы, наряд ДПС, а также краевой министр физической культуры и спорта Борис Викторович Семеняк. Также срочно из командировки из зоны СВО к место трагедии выехал мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.