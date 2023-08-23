Погибшие дети ехали на велосипедах за тренером, которая была в машине. Фото: ГИБДД СК

На трассе под Пятигорском вечером 23 августа водитель «Газели» сбил троих детей на велосипедах. Подростки 11-13 лет погибли на месте.

Выехавший на место трагедии министр спорта Ставрополья Борис Семеняк рассказал «КП-Ставрополь», как дети вообще оказались на трассе.

— Ехали с краевого первенства по маунтинбайку. Соревнование было многодневное. На обратном пути в нарушение протоколов решили ехать своим ходом, тренер ехала впереди на машине. Выехали на место, разбираемся, почему так произошло, — прокомментировал чиновник.

По предварительным данным, виновник ДТП — 33-летний уроженец Петровского округа. В ГИБДД сообщают, что водитель не выдержал безопасную дистанцию и сбил юных велосипедистов, которые ехали по трассе за машиной сопровождавшего их тренера.

Правоохранители опубликовали страшные снимки с места происшествия. Велосипеды юных спортсменов превратились в груду металла.

Все, что осталось от велосипеда, на котором ехал один из погибших детей. Фото: ГИБДД СК

Погибли трое детей из Пятигорска. Им было 11, 12 и 13 лет.

— Степень ответственности сопровождающего лица и водителя ГАЗели будет установлена, — заявили в полиции и ГИБДД Ставрополья.

Для многих жителей края трагедия с юными велосипедистами оказалась до боли знакома. Два года назад Ставрополье потрясла другая смертельная авария — грузовик раздавил микроавтобус с группой юных баскетболисток из Волгограда на трассе в Грачевском округе.

Пять девочек погибли на месте. Дети ехали на соревнования в Черкесск. После трагедии под суд отправили водителей микроавтобуса и спровоцировавшей ДТП «девятки», а также директора спортшколы, которая отправила спортсменок в дорогу без сопровождения ГИБДД.