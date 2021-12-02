В гибели девочек-баскетболисток в резонансном ДТП под Ставрополем обвиняют трех человек

Фото: житель Ставрополья, причастный к ДТП, и кадр с места аварии

Заместитель генпрокурора Россию Андрей Кикоть обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП под Ставрополем, в котором погибли пять человек из детской баскетбольной команды. Об этом сообщает прокурор ГУ Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

Заместитель генпрокурора Россию Андрей Кикоть. Фото: Генпрокуратура РФ

30 апреля 2021 года детская баскетбольная команда из Волгограда ехала в Черкесск. На трассе "Астрахань-Ставрополь", в Грачевском районе, микроавтобус с девочками и тренером попал в аварию. 36-летний Максим Ларионов из села Кочубеевское на "девятке" начал совершать обгон по встречной полосе, не успел его закончить и столкнулся с грузовиком. После удара тот непроизвольно упал на микроавтобус "Мерседес" под управлением частного перевозчика.

- Водитель "Мерседес", житель Волгограда, незаконно оказывали услуги по перевозке воспитанников. Так, у него отсутствовала лицензия на осуществление пассажирских перевозок и использовал поддельную трудовую книжку, - сказано в сообщении надзорного ведомства.

Фото: ГУ МЧС по СК

В микроавтобусе находились 12 девочек, их тренер и еще четыре пассажира. Пять детей погибли на месте происшествия, еще пять воспитанниц и их тренер получили тяжелые травмы.

Фото: grosheva.alisa

- Организатором перевозки выступала директор спортивной школы, находившаяся с перевозчиком в дружеских отношениях. Проявив халатность, она не предприняла мер к организации поездки безопасным транспортом - поездом, - следует из сообщения.

Микроавтобус, на котором перевозили детей, был переделан из грузового фургона. Часть сидений не оборудована ремнями безопасности, о предстоящей поездке не было уведомлено подразделение Госавтоинспекции.

Водитель не запрашивал разрешение на перевозку группы детей

После ДТП было возбуждено уголовное дело по статьям "Халатность", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц" и "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В деле фигурируют три человека - директор спортивной школы, водитель микроавтобуса и ставрополец Максим Ларионов. Материалы переданы в Грачевский районный суд.

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