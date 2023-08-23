В России выписали первый штраф за езду на электросамокате в запретной зоне

Правила езды на самокатах в России ужесточили еще весной. Фото: t.me/moiseev_eugene

С 1 марта в России ужесточили правила дорожного движения для самокатчиков. С этого момента в одной только Москве на штрафы за различные нарушения (катание в нетрезвом виде, вдвоем, выезд на дорогу) нарвались более 15 тысяч пользователей СИМ (средств индивидуальной мобильности). А вот штрафов за движение на электрическом самокате в зоне действия запрещающего знака до сегодняшнего дня не было. Первопроходцами, точнее первопроездцами, стали туристы в Кисловодске. Их поймали во время совместного рейда сотрудников Госавтоинспекции и администрации города-курорта.

Оштрафованные сказали, что не заметили знак. Фото: t.me/moiseev_eugene

- Выписали первый в стране штраф за езду на электросамокате. Запрещающие знаки были установлены менее двух недель назад на Курортном бульваре. Вслед за национальным парком он является главным местом прогулок жителей и гостей города. Хаотичное передвижение данного вида транспорта там, особенно в высокий курортный сезон, представляет неудобство и даже опасность для большого количества людей. Поэтому и было принято решение ограничить движение и сделать наш бульвар максимально комфортным для пешеходов, - отметил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Градоначальник рассказал, что на 800 рублей были оштрафованы двое туристов. Оправдаться они пытались тем, что просто не заметили знаки.

Самокатчики заплатили по 800 рублей. Фото: t.me/moiseev_eugene

- Работу продолжаем! - написал Моисеев в своем официальном Телеграм-канале, тем самым подчеркнув, что самокатчикам никто не даст спуску и рейды продолжатся на регулярной основе.

А ведь в Кисловодске как нигде знаю об опасности СИМ. Предыдущий мэр города Александр Курбатов покинул свой пост как раз из-за падения с самоката. После страшной аварии в июле 2021 года он впал в кому. Его госпитализировали в Москву. Лишь в январе 2022 года он вернулся в родной регион, чтобы продолжить реабилитацию. Еще через три месяца после этого он впервые смог выйти в соцсети.

На этом самокате разбился Александр Курбатов. Фото: ГИБДД

Кстати, как показал недавний опрос сайта KP.RU, большинство жителей нашей страны страны (58%) с недоверием относятся к электросамокатам, никогда не катались на них и даже не собираются). Их опасения вполне понятны - в сводках ГИБДД регулярно появляются сообщения о серьезных происшествиях с этим видом транспорта. Так, недавно в Сочи самокатчик сбил беременную женщину на пешеходном переходе, а в Новороссийске катание закончилось для 21-парня ампутацией почки.

Лишь 3% опрошенных сообщили, что регулярно пользуются электросамокатами вместо городского транспорта. Столько же людей пробовали кататься, но им не понравилось.