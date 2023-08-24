«Олежа привыкает»: туру в Осетии установили протез вместо перебитой капканом ноги

Благодаря неравнодушию жителей республики, его отвезли к специалистам. Фото: Соцсети Фото: Иветта АВРААМОВА

В начале 2023 года во владикавказский зоопарк привезли истекающего кровью раненого тура. Животное чуть не погибло, попав в капкан. Однако благодаря неравнодушию жителей республики, его отвезли к специалистам.

Заключение местных врачей было неутешительное. Ногу сохранить не удалось. Поэтому заднюю конечность было решено ампутировать. Но с таким поворотом событий не смог смириться заведующий зоопарком Аслан Беликов. Он стал искать пути решения проблемы. Ведь без опорной ноги животному бы грозило искривление позвоночника и масса других проблем со здоровьем.

Первое время в зоопарке животное не подпускало к себе никого. Однако спустя несколько дней малыш освоился.

После того, как малыш привык, медики смогли приступить к лечению. Руководство зоопарка обратилось за помощью к нальчикским специалистам. Те посоветовали рассмотреть возможность протезирование.

Фото: соцсети

Так и случилось. Ветеринары изготовили для него протез. Животному дали имя Олег. Малыша назвали в честь спасшего его ветеринара.

«Сейчас культя приживается. Олежа привыкает к ней», — порадовался за животное Аслан Беликов.

Поначалу Олежа пыталось скинуть протез. Но спустя время начал пользоваться новой ногой и опираться на нее. Медики смогли не только спасти жизнь Олеже, но и дать возможность ему нормально передвигаться.

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