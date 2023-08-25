Смертельный юмор: пранк с таблеткой обернулся смертью 19-летнего инвалида в Беслане

Шутку с таблетками придумали трое друзей. Фото: Алина МАКСИМОВА

В Северной Осетии пранк трех молодых людей над 19-летним инвалидом обернулся настоящей трагедией: парень умер, а шутникам придется отвечать за странный юмор.

Инцидент произошел в Беслане. Трое молодых людей в шутку дали таблетку своему приятелю – 19-летнему инвалиду детства. Парень запил сильнодействующий препарат газировкой и вскоре почувствовал недомогание. Ночью у него случился отек легких, а утром юноша скончался.

Истинную причину смерти инвалида детства узнал его родственник. Он нашел парней, которые дали инвалиду таблетку, и сильно избил их. Одного из них, 23-летнего местного жителя, мужчина привел в отдел полиции, где рассказал, что избил парня за то, что тот отравил его близкого.

Парень стал жертвой неудачного пранка. Фото: соцсети.

Избитому жителю Осетии пришлось детально рассказывать о шутке над товарищем. Двое других парней подтвердили, что пранк они придумали совместно, но не предполагали, что все обернется смертью инвалида.

Как сообщают источники «КП-Северный Кавказ», 23-летней житель Беслана на данный момент находится в больнице с различными травмами, а двое других шутников – в отделе полиции.

Тем временем мать избитого парня написала заявление о нанесении побоев ее сыну.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Им предстоит определить степень виновности каждого из участников инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное селфи: туристка из Пятигорска разбилась в горах Ингушетии

Туристка погибла на водопаде в Ингушетии во время селфи (подробнее).