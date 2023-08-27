Самолет Москва – Минеральные Воды экстренно сел в Волгограде

Полет прервали из-за больного пассажира. Фото: Мария ЛЕНЦ

Самолет, летевший рейсом из Москвы в Минеральные Воды, экстренно сел в Волгограде. Пассажирский Airbus подал сигнал тревоги, находясь в воздухе. Судя по данным Flightradar24, воздушное судно успешно произвело посадку.

Как сообщил источник «КП-Северный Кавказ», причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

Самолет вынужденно сел в Волгограде.

По предварительным данным, борт успешно приземлился в воздушной гавани, а пассажир передан в руки медицинских работников.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Победа» произвел экстренную посадку в Волгограде из-за больного пассажира. К траппу была вызвана реанимационная бригада. Далее воздушное судно продолжило полет.

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Случилось это из-за больных пассажиров (подробнее).