Боится суда на Ставрополье: экс-министр туризма края хочет перенести дело о мошенничестве в Москву

Александр Трухачев. Фото: n.stgau.ru

Фигурант 11 уголовных дел экс-министр туризма Ставрополья Александр Трухачев попросил Верховный суд перенести процесс в Москву или в Санкт-Петербург. Где теперь будут судить подозреваемого в мошенничестве чиновника, узнала «Комсомолка».

Министерство туризма, находившееся четыре года под руководством Александра Трухачева, базируется в Ессентуках. В связи с этим судить чиновника должны в Ессентукском городском суде. Однако подозреваемый уверен — местные будут предвзяты во время разбирательства. Трухачев решил избежать косых взглядов и поэтому обратился с прошением в Верховный суд.

— В Верховном Суде Российской Федерации состоялось рассмотрение ходатайства об изменении территориальной подсудности уголовного дела, заявленного стороной защиты в интересах бывшего министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, а также иных лиц, обвиняемых по статье «мошенничество в особо крупном размере», — сообщили в краевой прокуратуре.

Прокуратура также отреагировала на заявление. Надзорники были категорически против желания Трухачева, заявив, что на то нет оснований. К такому же решению в конечном итоге пришел и Верховный суд.

— Верховный Суд Российской Федерации, с учетом мнения представителя прокуратуры, отказал в ходатайстве стороны защиты о передаче уголовного дела для рассмотрения в один из районных судов Москвы или Санкт-Петербурга, — уточнили в суде.

Также Александру Трухачеву отказали и в изменении меры пресечения на более мягкую. Поэтому он продолжит коротать вечера в СИЗО.

Напомним, Александру Трухачеву в 2021 году вменили сразу 11 уголовных дел. Большая часть из них проходит по статье мошенничество в крупном размере, а еще одно в превышении должностных полномочий.

Его предполагаемые преступления берут начало в 2019 году. Следствие считает, что он приказывал подчиненным подготовить документацию по госконтрактам без анализа рынка. Помимо этого, все аукционы выигрывали подставные компании. Так, суммарная стоимость тендеров, проводившихся командой министра, превысила 63 миллиона рублей.

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