В главе об СВО в новом учебнике истории появился рассказ о подвиге 25-летнего офицера. Фото: соцсети Фото: Залина ТАТАРОВА

К 1 сентября в школах России появятся обновленные учебники истории. В программе для старшеклассников охватят и современные события, включая специальную военную операцию на Украине. Первый Герой России на СВО — офицер Нурмагомед Гаджимагомедов из Дагестана — попал на страницы одного из пособий.

Гибель 25-летнего бойца стала одной из первых, о которой стало известно во время спецоперации в Донбассе. Нурмагомед был частью группы гвардейцев-десантников, которая была заброшена в тыл противника.

Российских бойцов окружили превосходящие силы противника. Чтобы не попасть в плен, офицер Гаджимагомедов подорвал себя последней гранатой, убивая пытавшихся захватить его врагов. Он пожертвовал жизнью, чтобы спасти личный состав ставропольского 247-го десантно-штурмового полка.

Нурмагомед Гаджимагомедов посмертно стал Героем России. Он первым получил это звание в ходе СВО. А в родной Махачкале в его честь назвали школу, которую закончил офицер.

— Я русский человек <…>, но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова <…> других наших воинов, мне хочется сказать: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин». Я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, многонационального мира России, — говорил о подвиге молодого дагестанца президент РФ Владимир Путин.

К новому учебному году были разработаны новые единые учебники по российской и всеобщей истории. Ученики 10-11 классов начнут изучать их уже с 1 сентября 2023 года, а пособия для 5-9 классов появятся в 2024 году.

По словам советника президента Владимира Мединского (который стал одним из авторов), это «первый государственный учебник со времен СССР».

— Очень важно, чтобы в школе преподавались достоверные факты и ребята всегда помнили о великой истории нашей страны. Поэтому мы в прошлом году запустили первый этап построения единой суверенной системы образования - разработали и приняли единые программы по истории. В соответствии с ними подготовлен учебник для 10–11-х классов, по нему будут учиться школьники уже с 1 сентября, — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

На страницах нового учебника родители заметили строки о Нурмагомеде Гаджимагомедове. Авторы рассказали о подвиге 25-летнего офицера.

Авторы учебника отметили мужество Гаджимагомедова Фото: СОЦСЕТИ

— Представители всех народов нашей огромной страны, как их деды и прадеды, плечом к плечу сражаются за добро и правду. Подрывая себя вместе с врагом, вытаскивая из-под обстрела раненых товарищей, ведя бой в горящем танке, продолжая до последнего вздоха командовать вверенным подразделением, прикрывая своих с воздуха… Мужество и готовность отдать жизнь за Родину из века в век было и есть присуще русскому, советскому, российскому солдату, — говорится в учебнике.

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