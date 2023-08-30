ООО ВТЦ «Баспик»: «Для успешного решения инновационных задач необходимо развивать креативность»

Технологическая операция укладка ОЖС (одножильный световод). Фото: baspik.com

Технологическая независимость России и регионов в первую очередь обеспечивается квалифицированными специалистами, исследователями, учеными, инженерами и предпринимателями. В инновационной экономике, экономике, основанной на знаниях, креативность является одним из важнейших факторов развития конкурентоспособности.

Согласно данным Всемирного экономического форума, креативность - один из важнейших по необходимости навык для сотрудников компании наряду с критическим мышлением и комплексным подходом к решению проблем. И потому задача поиска эффективных методов управления талантами сегодня особенно актуальна. В экономике новой формации именно таланты, их развитие и формирование кадрового потенциала на всех уровнях обеспечивают эффективность производства, становятся базисом устойчивого развития компании, что принципиально важно для технологической и экономической независимости.

Так называемый талант-менеджмент является одним из элементов управления корпоративным человеческим капиталом, без которого не представляется возможным интенсивное развитие и постоянное совершенствование.

Управление талантами - стратегическая задача

Общество с ограниченной ответственностью Владикавказский технологический центр «Баспик» - передовое электронное производство, специализирующееся на волоконно-оптических микроканальных технологиях особой сложности, один из флагманов новой высокотехнологичной промышленной отрасли в России. Это предприятие качественно новой формации, уникальное по компетенции, деловой активности и сплоченности.

В настоящее время компания реализует ряд масштабных мегапроектов по разработке и промышленному производству новейших изделий и технологий микроэлектроники и фотоники двойного применения. На основе этого, а также вследствие резкого роста потребности страны в продукции «Баспик», предприятие резко увеличивает объемы производства - сейчас оно является одним из наиболее крупных промышленных предприятий Республики Северная Осетия - Алания.

Здесь разрабатываются и перспективные для страны и республики инновационные проекты, проводятся знаковые мероприятия по обмену опытом, развитию креативного мышления сотрудников компании.

Генеральный директор ООО ВТЦ «Баспик» профессор, д.т.н. Сослан Кулов. Фото: baspik.com

- Если мы хотим иметь собственные технологии, мы должны иметь уникальные кадры, систему развития талантливых сотрудников. Россия без талантов, как черепаха без панциря, - считает генеральный директор предприятия профессор, доктор технических наук Сослан Кулов.

Поэтому для «Баспик» подготовка и развитие научных и инженерных кадров для отрасли, реализация концепции управления талантами является сегодня поистине стратегической задачей.

Уникальные возможности для студентов

Чтобы обеспечить потребности производственного комплекса РСО - Алания в квалифицированных кадрах, по инициативе ООО ВТЦ «Баспик» в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте (государственном технологическом университете) в 2020 году была образована базовая кафедра «Оптоэлектроника и фотоэлектронные изделия».

Деятельность кафедры осуществляется на базе ООО ВТЦ «Баспик» и направлена на подготовку магистров в области опто-, фото- и наноэлектронных приборов и устройств, связанной с разработкой, совершенствованием технологии, исследованием и применением материалов и приборов опто-, фото- и наноэлектроники и, в конечном итоге, с наукоемким эффективным производством на их основе.

К преподаванию дисциплин, формирующих профессиональные компетенции, привлечены руководители и ведущие специалисты организации, имеющие значительный опыт работы по направлению кафедры.

Студентам предоставлена уникальная возможность включиться в работу реальной научно-инновационной организации, перенять опыт работы у ведущих специалистов компании в области опто-, фото- и наноэлектроники; освоить работу на современном новейшем оборудовании, позволяющем проводить физическую диагностику на наноуровне, в числе которого электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, масс-спектрометры, сверхвысоковакуумные установки и другие.

Под эгидой «Баспик» в Северной Осетии успешно работает уникальный высокотехнологичный промышленный технопарк. Фото: baspik.com

Подобная система, сочетающая теорию и практику, позволяет максимально эффективно освоить образовательную программу. На выходе магистры получают комплекс практических компетенций, которые помогают им после окончания магистратуры легко встроиться в работу высокотехнологичного предприятия, а также возможность вести научные исследования, имеющие высокую практическую значимость, при поступлении в аспирантуру.

Большое научное событие и мегапроекты

С 24 по 26 апреля 2023 года в п. Верхний Фиагдон (комплекс «Роза ветров») проходила организованная ВТЦ «Баспик» первая всероссийская конференция «Микроканальные структуры в науке и технике» и их применение в проектах ядерной физики, космических исследовательских миссиях, а также для разработки и выпуска промышленного аналитического оборудования, где была представлена крайне насыщенная научная программа из 23 докладов.

В мероприятии приняли участие представители крупнейших научных организаций страны и профильных вузов - НИЯУ МИФИ, ФТИ им. А. Ф. Йоффе, НИЦ «Курчатовский институт», ИЯФ им. Будкера СО РАН, Институт астрономии РАН, Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова, Физический институт им. П. Н. Лебедева, РТУ МИРЭА.

С онлайн- и офлайн-докладами на конференции выступили руководители и представители ведущих лабораторий Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), а также Национального института ядерной физики INFN (Италия). По степени значимости обсуждаемых тем, а также уровню научных докладов конференция вполне могла бы претендовать на статус международного мероприятия.

Другое направление фундаментальной физической науки развивают в Институте ядерной физики СО РАН им. Будкера. Здесь с участием ВТЦ «Баспик» собирают коллаборацию для Супер-чарм-тау фабрики - проектируемого электрон-позитронного коллайдера.

Проект входит в число шести проектов класса мегасайенс и к 2028 году должен быть укомплектован разнообразными детекторными блоками, среди которых также сцинтилляционные фотоэлектронные умножители на базе МКП.

Всероссийская конференция «Микроканальные структуры в науке и технике». Фото: baspik.com

В настоящее время ВТЦ «Баспик» реализует составную часть ОКР НИЯУ МИФИ по разработке трехквадрупольного масс-спектрометра. Указанный тип приборов открывает новые перспективы не только для научной, но и в целом высокоточной аналитической работы в области отслеживания качества пищевых продуктов, разработки фармпрепаратов, импортозамещения медицинской диагностической техники, наркологического и токсического контроля, криминалистических исследований на базе анализа биологических жидкостей. Масс-спектрометры различных типов в настоящее время активно разрабатываются в России, и ВТЦ «Баспик» участвует сразу в нескольких проектах таких разработок. Возможности по освоению крайне важного для многих отраслей промышленности оборудования - атомно-зондовых томографов с использованием МКП «Баспик» - обсудили представители НИЦ «Курчатовский центр».

Отдельным блоком на конференции были разобраны среднесрочные и долгосрочные задачи крупнейших российских космических проектов, а также были обозначены базовые задачи перспективной Лунной программы, подготовка которой начнется ближе к 2030 году.

Третий день деловой программы был посвящен знакомству с производственными и лабораторными мощностями предприятия, обмену производственным опытом и формулировкой планов по совместным учебным программам для магистров, аспирантов и молодых научных сотрудников.

По итогам конференции участники мероприятия признали колоссальную пользу подобного формата обсуждений и договорились проводить их регулярно с целью сближения представителей российской науки и наукоемких промышленных производств.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Креативные технологии мышления в действии

С 9 по 12 мая 2023 года в отеле Forrest Terrace Hotel в Куртатинском ущелье (пос. Верхний Фиагдон) прошел выездной практический семинар-тренинг «Баспик», посвященный развитию навыков генерации идей «Технологии креативного мышления».

Ключевыми факторами успеха в процессе управления креативностью персонала компании являются знания, креативное и критическое мышление, а также мотивация сотрудников к творческой, интеллектуальной деятельности. Цели проведения семинара заключались в формировании у участников представления о специфике и сферах применения нестандартного мышления в различных рабочих ситуациях, повышении вовлеченности персонала, качества инновационных разработок, развитии компетенций командообразования, одновременно генерируя индивидуальные решения. Выездные проектно-ориентированные семинары - это тот формат взаимодействия участников, который дает возможность комплексно погрузиться в тематику поставленных задач и за короткие сроки выработать и сгенерировать креативные идеи и решения.

В семинаре приняли участие инженеры, специалисты в области технологии, корпоративного обучения, проектного управления и финансового менеджмента, молодые специалисты (члены Союза молодых ученых и специалистов ООО ВТЦ «Баспик»), аспиранты, магистранты базовой кафедры «Оптоэлектроника и фотоэлектронные изделия».

Работа в ходе семинара велась в 8 командах из 3 человек, возглавляемых капитанами, сотрудники сформулировали девизы, эмблемы команд, а также подготовили тезисные аналитические доклады по тематике креативного мышления. За несколько дней до мероприятия участникам было предложено домашнее задание, к выполнению которого члены команд подошли креативно и с большим энтузиазмом. Оценивали командные задания эксперты из числа представителей менеджмента предприятия во главе с генеральным директором ООО ВТЦ «Баспик.

Структура семинара-тренинга состояла из ряда мероприятий, логически разделенных на 2 модуля: креативное мышление и возможности его использования в рабочей деятельности ООО ВТЦ «Баспик», а также принципы и техники креативного мышления.

Участники семинара-тренинга «Технологии креативного мышления». Фото: baspik.com

В ходе семинара участникам были предложены к решению креативные задачи, ребусы, логические, творческие задания, викторины, деловые игры, командные задания на осознание ключевых компонентов креативного мышления и даже написание комплексных диктантов. Подобный формат предполагает развитие взаимодействия не только в группах, но и возможность с помощью вышеуказанных технологий и методик обнаружить индивидуальные творческие способности и потенциал креативности отдельных сотрудников. В некоторых заданиях у ребят не было четкого алгоритма решения задачи, им пришлось погрузиться в решение, чтобы предложить оригинальные, эффективные идеи. Каждый участник поразмышлял на тему: «А что, если бы я был генеральным директором?».

По результатам 3 дней активной работы с элементами командного соревновательного процесса прошло награждение победителей, призеров и присуждение специальных номинаций, а именно: «Лучшая команда»; «Лучший капитан»; «Лучшие тезисы по тематике креативного мышления»; «Команда-открытие; «Высокий потенциал креативности; «Самая грамотная команда» и т. д.

В рамках семинара состоялся яркий шахматный турнир, победу в котором одержал генеральный директор компании Сослан Кубадиевич Кулов.

Компания «Баспик» имеет опыт выездных обучающих корпоративных мероприятий, однако практически впервые состав данного семинара формировали в основном молодые специалисты, что позволило создать крайне интересную креативную атмосферу и получить неожиданные и яркие решения. По результатам работы команд на выездном семинаре-тренинге будет обобщен перечень тезисов и материалов проведенного мероприятия, а также оформлены конкретные предложения, которые позволят использовать инновационные и креативные методы в практической работе.

ВАЖНО!

История развития науки и техники показывает, что одних только знаний технических наук и логики во многих случаях недостаточно для решения задачи и требуются нестандартные, творческие - КРЕАТИВНЫЕ приемы. Частично этим приемам возможно обучиться. Сотрудник, который к знаниям, навыкам добавляет креативные умения решения поставленных задач, добивается значительных результатов. Именно такой специалист - источник креативных идей и прогрессивных решений - является носителем прогресса. В компании «Баспик» развита культура поддержки раскрытия творческого потенциала на всех уровнях управления, что влечет также и увеличение творческого капитала предприятия.

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