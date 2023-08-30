Северная Осетия: достойные результаты сегодня и инвестиции в будущее

Несколько прорывных проектов реализуется и в сфере туризма. Фото: пресс-служба главы РСО - А

Последние несколько лет выдались непростыми. Сначала ограничения, связанные с пандемией, затем внешнее давление и работа в условиях санкций. Но, несмотря на все сложности, Северная Осетия не только живет полноценной жизнью, но и смело смотрит в будущее - важнейшие отрасли республики продолжают уверенно развиваться. Удается не только не снижать оборотов, но и наращивать темпы производства.

Промышленные перспективы

Для стабильной работы промышленного комплекса республики действуют меры федеральной и региональной поддержки: гранты, льготы, субсидии, обеспечение кадровых потребностей предприятий и другие виды помощи. В 2023 году Северной Осетии из федерального бюджета было выделено 100 млн рублей в качестве субсидии на возмещение промышленным предприятиям части затрат при приобретении нового оборудования. В республиканском бюджете на эти цели предусмотрено еще 50 млн рублей.

Конкурсный отбор предприятий, претендующих на этот вид субсидии, проводился республиканским министерством промышленности и инвестиций. В итоге ощутимую финансовую поддержку получили 10 предприятий и четыре индивидуальных предпринимателя на общую сумму почти в 76,5 млн рублей. Остаток средств в 73,5 млн рублей планируется перенаправить на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности.

Значимую поддержку со стороны властей получают в том числе и мастера-ремесленники Северной Осетии. В республике действует Центр развития народных художественных промыслов, где выставляется продукция местных мастеров, проводятся тематические мастер-классы, выставки и другие мероприятия, направленные на сохранение и развитие культуры и традиций осетинского народа.

Помимо прочего, в этом году РСО - Алания стала одним из регионов-участников нацпроекта «Производительность труда», мероприятия которого сейчас реализуются сразу на трех предприятиях республики.

АПК: прорывные проекты

Северная Осетия - регион с интенсивно развивающимся сельским хозяйством. Республика не первый год демонстрирует инвестиционную привлекательность, а сам агропромышленный комплекс, бесспорно, стал прибыльным сектором экономики.

Развитие АПК региона основано как на модернизации производственных мощностей, так и на привлечении инвестиций. На сегодняшний день в республике реализуется целый ряд прорывных проектов в отрасли агропромышленного комплекса.

К примеру, ООО «Казачий хутор» с 2016 года реализует проект по закладке интенсивных яблоневых садов. Проект, общая стоимость которого составляет почти 14 млн рублей, предусматривает закладку яблоневого сада на площади в 1156 га, строительство плодохранилища на 50 тысяч тонн фруктов и цеха по производству контейнеров для плодохранилища.

На данный момент заложено порядка 940 га садов, построено здание плодохранилища, которое уже оснащено погрузочно-разгрузочной техникой. Также смонтированы две сортировочные линии. В офисной части здания ведутся отделочные работы. Плодохранилище планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году до начала сбора урожая. При этом цех по производству контейнеров приступил к работе еще в начале лета 2022-го. Предполагается, что на полную проектную мощность предприятие выйдет к 2029 году. Благодаря реализации проекта будет создано 730 новых рабочих мест.

К «прорывным» проектам относится и строительство ООО «ТК Алания» тепличного комплекса площадью 60,2 га по производству плодоовощной продукции защищенного грунта. Стоимость проекта - 16,5 млрд рублей, сроки реализации - 2023 - 2025 годы. Проект прошел экспертизу, получены необходимые разрешения. На данный момент ведутся подготовительные работы для строительства комплекса, закупаются необходимые стройматериалы. На полную проектную мощность предприятие выйдет к 2026 году. Планируется производить почти 19 тыс. тонн томатов в год. Реализация проекта позволит создать 876 рабочих мест.

Создание форелевого хозяйства позволит обеспечить новыми рабочими местами 38 человек. Фото: пресс-служба главы РСО - А

К 2029 году завершатся работы ООО «Остров Аквакультура» по созданию форелевого хозяйства в Ардоне. Этот инвестпроект признан масштабным, имеющим региональное значение. На текущий момент разработаны финансово-экономическая модель и бизнес-план, и уже построено 100 бассейнов. Создание форелевого хозяйства позволит обеспечить новыми рабочими местами 38 человек.

Ставка на туризм

Несколько прорывных проектов реализуется и в сфере туризма. Северная Осетия - одно из самых востребованных у россиян туристических направлений. Турпоток в республику увеличивается из года в год, что положительно сказывается и на инвестиционной привлекательности региона.

С 2019 года в РСО - Алания ведется реализация первого этапа проекта по созданию ВГТРК «Мамисон» стоимостью более 19 млрд рублей. Завершение работ намечено на 2025 год. Планируется создание более 3 тысяч рабочих мест.

В этом году в соответствии с графиком будет вестись строительство опор для первой очереди канатных дорог, уже ведутся работы по созданию открытой парковки. Первый резидент ООО «Мамисон» уже приступил к строительству гостиниц, которые введут в эксплуатацию к концу 2024 года. Определены еще три новых инвестора, которые займутся строительством гостиниц категории 4 звезды. Ранее был введен в эксплуатацию транспортный тоннель к курорту и подписано соглашение на поставку оборудования для канатных дорог.

Продолжается и работа над двумя другими масштабными проектами: «Создание комплекса всесезонного тематического парка «Алания парк» и «Создание туристско-рекреационного комплекса «Кахтисар».

Реализация проекта «Алания парк» обойдется в 3,2 млрд рублей. Будет создано 377 рабочих мест. На данный момент ведутся работы по строительству и монтажу подвесной пассажирской канатной дороги, горнолыжной трассы, а также объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры. Полностью завершить работы над проектом планируется к 2026 году.

Стоимость проекта «Кахтисар» - 1 млрд 620 млн рублей. Сейчас идет строительство сетей электроснабжения и водоснабжения. В прошлом году был введен в эксплуатацию участок автодороги к комплексу. Сдача проекта запланирована на 2025 год, будет создано 143 рабочих места.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Без внимания республиканских властей не остались и жители новых территорий. Северная Осетия взяла шефство над Черниговским районом Запорожской области. По поручению Сергея Меняйло был передан передвижной универсальный медицинский комплекс, оснащенный современным оборудованием для первичной диагностики заболеваний. Пациенты из отдаленных территорий теперь могут пройти обследование у нескольких врачей разного профиля, включая узкоспециализированных, а также посетить УЗИ-специалиста. Машина будет работать в населенных пунктах, где нет стационаров или узких специалистов.

Кроме того, при содействии властей Северной Осетии идут ремонтные работы в трех школах и одном детсаду Черниговского района, заказана мебель для образовательных учреждений. Также ведется подготовка коммунальных сетей района к предстоящим холодам. Помимо этого, в Черниговский район будет отправлено порядка 2 тысяч экземпляров художественной литературы.

ВАЖНО!

Северная Осетия оказывает всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции. В республике вот уже три месяца работает филиал госфонда «Защитники Отечества», созданного по поручению Владимира Путина. Среди специалистов, работающих в Фонде, не только работники социальных учреждений, но и ветераны СВО и члены их семей.

- С начала работы центра специалисты получили более 800 обращений по всевозможным направлениям. Часть из них уже отработана, другие вопросы тоже решаем. Делаем все, чтобы оперативно помогать нашим ребятам, их семьям, родственникам погибших героев! Для нас важно, чтобы все они чувствовали наше плечо! - написал глава РСО - Алания Сергей Меняйло в своем ТГ-канале.