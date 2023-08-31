Кто и почему застрелил бывшего депутата, пока неизвестно Фото: СОЦСЕТИ

В Подмосковье был застрелен бывший депутат Народного Собрания Дагестана Ахмед Гамзаев. 55-летний экс-политик был убит 26 августа, заявляет ряд Telegram-каналов.

Что случилось с экс-депутатом из Дагестана Ахмедом Гамзаевым

Со ссылкой на дочь депутата Асият Гамзаеву сообщается, что его нашли с огнестрельным ранением в прошлую субботу. По ее словам, церемония прощания с погибшим уже состоялась.

Ранее Гамзаев состоял в Народном Собрании Дагестана, затем переехал в Москву. Официальных заявлений по поводу гибели экс-депутата не делали ни в полиции, ни в Народном Собрании, ни в партии.

Биография Ахмеда Гамзаева

В открытом доступе информации об Ахмеде Гамзаеве практически нет. Известно, что он получал высшее образование в Дагестанском государственном университете, Российской академии государственной службы при президенте РФ и Махачкалинском филиале Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). Его специализация была связана с юриспруденцией, управлением персоналом госслужбы, а также строительством аэродромов и автомобильных дорог.

До убийства последний раз Гамзаев попал в сообщения СМИ в мае 2023 года. Тогда на него напали охранники одного из баров в Москве. Тогда его госпитализировали с переломом челюсти.

В том же месяце в Дагестане был застрелен на улице глава села Рубас Гаджикурбан Байрамбегов. Причиной нападения стал земельный конфликт с одним из жителей села, он был оперативно задержан и признался в содеянном.